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Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile karşılaşacak

- Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak'ta başlayacak

29 Aralık 2018 Cumartesi 16:15
Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile karşılaşacak


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin devre arası kamp programı belli oldu.

Sarı-lacivertli ekip, ligde ikinci yarı hazırlıklarına 2 Ocak Çarşamba günü Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. 3 Ocak Perşembe günü kamp için Antalya'ya gidecek Fenerbahçe, 11 Ocak Cuma gününe kadar hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde sürdürecek.

Sarı-lacivertli ekip, 11 Ocak Cuma günü saat 18.00'de Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı hazırlık maçıyla kamp çalışmalarını tamamlayıp, İstanbul'a dönecek.


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Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 16:15
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