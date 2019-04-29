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Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle kupada karşılaşacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.

29 Nisan 2019 Pazartesi 11:30
Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle kupada karşılaşacak

Fenerbahçe Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta Real Madrid, Tottenham ve Bayern Münih ile karşılaşacak.


Fenerbahçe, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya’da düzenlenecek olan Audi Cup’ta boy gösterecek. Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alacak. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena’da karşılaşacak.



Turnuvanın fikstürü şu şekilde:


30 Temmuz


TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid


TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe



31 Temmuz


TSİ 19:00 3.’lük maçı


TSİ 21:30 Final maçı

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:30
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