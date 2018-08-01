Fenerbahçe aradığı forveti Almanya'da buldu!

Mesut Özil’in yaşadığı olaylar sonrasında “Almanya’da ırkçılığı hissettim” açıklamasını yapan Yussuf Poulsen için Fenerbahçe’nin bir süredir Leipzig’le görüşme halinde olduğu oraya çıktı…

Danimarka Milli Takımı’nda forma giyen Yussuf Poulsen için Wesley Sneijder’i Galatasaray’a gitmeden önce Fenerbahçe’ye teklif eden menajer Sören Lerby’yle bir dizi görüşme yapıldığı bildirildi. Cunha’nın da transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin’in de arkasında kalan Danimarkalı forvet oyuncusunun Leipzig’den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi. Poulsen son olarak Leipzig’in UEFA Avrupa Ligi 2’nci ön eleme turunda Hacken’le oynanan maçın kadrosuna da alınmadığı bildirildi.

Poulsen’e daha önce Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın teklif yaptığı iddia edilmiş ama iddialar asılsız çıkmıştı.