0553 313 94 23

Fenerbahçe aradığı forveti Almanya'da buldu!

Fenerbahçe Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen genç forvet Yussuf Poulsen'e kanca attı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 01:45
Fenerbahçe aradığı forveti Almanya'da buldu!

Mesut Özil’in yaşadığı olaylar sonrasında “Almanya’da ırkçılığı hissettim” açıklamasını yapan Yussuf Poulsen için Fenerbahçe’nin bir süredir Leipzig’le görüşme halinde olduğu oraya çıktı…

Danimarka Milli Takımı’nda forma giyen Yussuf Poulsen için Wesley Sneijder’i Galatasaray’a gitmeden önce Fenerbahçe’ye teklif eden menajer Sören Lerby’yle bir dizi görüşme yapıldığı bildirildi. Cunha’nın da transfer edilmesinden sonra Werner ve Augustin’in de arkasında kalan Danimarkalı forvet oyuncusunun Leipzig’den ayrılmak istediğini yönetimle paylaştığı bildirildi. Poulsen son olarak Leipzig’in UEFA Avrupa Ligi 2’nci ön eleme turunda Hacken’le oynanan maçın kadrosuna da alınmadığı bildirildi.

Poulsen’e daha önce Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın teklif yaptığı iddia edilmiş ama iddialar asılsız çıkmıştı.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 01:45
  1. Fenerbahçe
  2. Bundesliga
  3. Yussuf Poulsen
  4. Leipzig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'dan flaş yorum: Hazır değiliz
    1. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip..
    2. Resmen duyurdular! Galatasaray Enes..
    3. Kelime-i Tevhid'e ağır hakaret:..
    4. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin..
    5. Ve Galatasaray eski oyuncusu ile..
    6. Fenerbahçe aradığı forveti Almanya'da..
    7. Bu kanun terör örgütünden daha beter!..
    8. Dieumerci Mbokani'den Bursaspor'a..
    9. Trabzonspor'dan yılın bombası Leonardo..
    10. Türkiye'nin en büyük sorunu: Azgın..
    11. Spor camiasından teröre sert tepki!
    12. Güleçyüz, firari FETÖ'cülere..
    13. Kırıkkale'de feci olay! 5 yaşındaki..
    14. Balyozcu emekli komutan Semih..
    15. Trump'ın eli havada kaldı: İran halkı..
    16. Suudi Arabistan'dan skandal! Haçlı..
    17. Mardin'in incisi Midyat
    18. Saadet'ten Erdoğan'a çağrı: Hala..
    19. Azeri medya grubu başkanı Agil Alesker..
    20. Devrim Muhafızlarına büyük şok!
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası
    İYİ Parti'de bomba Abdullah Gül iddiası