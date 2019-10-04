Fenerbahçe- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Antalyaspor maç sonucu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? sorusu sporseverler tarafından sorgulanıyor. İşte Fenerbahçe- Antalyaspor maç sonucu ve maçın dakika dakika detayları...

Fenerbahçe- Antalyaspor: 0-1

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Ozan, Emre, Tolga, Gustavo, Kruse, Muriqi

Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego Angelo, Nazım, Ufuk, Chico, Hakan, Dala, Aatif, Amilton

Fenerbahçe- Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

90+6'

Antalyaspor savunması Fenerbahçe takımının şutunu blokluyor. Şutu çeken isim Nabil Dirar.

90+6'

Ülker Stadyumu stadında, Max Kruse sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

90+1'

4.Hakem 5 dakikalık eklenen süreyi gösteren tabelayı kaldırıyor. İstanbul şehrinde en az 5 dakika uzatma oynanacak.

90+1'

İsabetsiz bir kafa vuruşu! Rakip kalede şansını deneyen oyuncu Mauricio Isla ancak yaptığı kafa vuruşu kaleyi bulmuyor. Ülker Stadyumu Stadı'nda Fenerbahçe takımının skoru değiştirme girişimi sonuç vermedi.

90+1'

Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Max Kruse.

89'

Fenerbahçe takımının atağında Jailson kafa vuruşu ile topu rakip kaleye doğru gönderiyor ancak top ağlarla buluşmuyor.

89'

Sarı kart! Hakan Özmert az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

87'

Bahadir Ozturk hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

85'

Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! Fenerbahçe atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Mauricio Isla.

85'

Ülker Stadyumu stadında, Fenerbahçe takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

81'

Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Mevlüt Erdinç, çıkan oyuncu Mathias Jorgensen.

81'

Antalyaspor sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Bahadir Ozturk, giren oyuncu Eren Albayrak.

81'

Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Max Kruse.

80'

Luiz Gustavo, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak İstanbul şehrinde skor değişmedi.

71'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Deplasman takımı ofsayta takılıyor.

71'

Paul Mukairu şut! Top Fenerbahçe defansından dönüyor.

70'

Oyuncu değişikliği! Bülent Korkmaz oyuncu değişikliğine gidiyor. Ülker Stadyumu stadında oyuna giren oyuncu Doğukan Sinik, çıkan oyuncu Amilton.

70'

Maçın hakemi Yasar Kemal Ugurlu, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

69'

Ülker Stadyumu stadında, Deniz Turuc sahanın sol köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

69'

Fenerbahçe hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Vedat Muriqi. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

66'

Sarı kart! Ev sahibi oyuncusu Emre Belözoglu sarı kart görüyor.

66'

Ofsayt! Ülker Stadyumu stadında ofsayta düşen taraf Fenerbahçe takımı oldu.

64'

Fenerbahçe takımı golü bulabilirdi ama Ozan Tufan çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

64'

Ülker Stadyumu Stadı'nda Fenerbahçe atağı. Şutu çeken oyuncu Ozan Tufan ancak top Antalyaspor savunmasınca karşılanıyor.

63'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Fenerbahçe takımında şutu çeken oyuncu Mauricio Isla.

69'

Fenerbahçe atağında Vedat Muriqi kafa vuruşu ile şansını deniyor ancak Antalyaspor takımı bu vuruşun kaleye girmesini engelliyor.

61'

Oyuncu değişikliği! Fenerbahçe takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Deniz Turuc , çıkan oyuncu Emre Belözoglu.

61'

Fenerbahçe için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Miha Zajc.

59'

Hakan Özmert çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

59'

Aatif Chahechouhe çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Ülker Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

59'

Antalyaspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Hakan Özmert.

58'

Antalyaspor için gol şansı, fakat değerlendiremeyen oyuncu Hakan Özmert.

55'

Ülker Stadyumu stadında, Antalyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

55'

Ülker Stadyumu stadında, Antalyaspor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

54'

Antalyaspor takımı Aatif Chahechouhe ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

53'

Fenerbahçe oyuncusu Luiz Gustavo şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

52'

Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu Antalyaspor takımında Diego Angelo.

51'

Fenerbahçe hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Max Kruse. Top savunmadan dönüyor.

51'

Fenerbahçe takımında Mathias Jorgensen sarı kart ile cezalandırıldı.

46'

Antalyaspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Paul Mukairu, çıkan oyuncu Gelson Dala.

46'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Tolga Ciğerci, oyuna giren oyuncu Miha Zajc.

46'

Maçın hakemi ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45+1'

Ülker Stadyumu Stadı'nda 1 dakika uzatma oynanacak.

45+1'

Fenerbahçe takımı kaleyi bulan şut ile gole yaklaştı ancak skor değişmedi. Şutu çeken oyuncu Luiz Gustavo

45'

Maçın hakemi Yasar Kemal Ugurlu, Fenerbahçe takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

43'

Luiz Gustavo şutunu çekiyor ancak isabet yok.

35'

Korner kazanan takım Fenerbahçe. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Emre Belözoglu.

24'

Fenerbahçe takımında Nabil Dirar çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

22'

Vedat Muriqi kafa vuruşunda isabet bulamıyor. Ülker Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

20'

Ülker Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Vedat Muriqi ancak isabet yok

16'

Fenerbahçe takımında Tolga Ciğerci kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

16'

Fenerbahçe takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Emre Belözoglu.

16'

Max Kruse çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

16'

Ülker Stadyumu Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Max Kruse. Şutu kaleyi buluyor ancak golle sonuçlanmıyor.

15'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Diego Angelo tekrar sahada.

13'

Ülker Stadyumu Stadı'ında oyun durdu. Diego Angelo geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

13'

Rakip sahada gol arayan takım Fenerbahçe. Ozan Tufan kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Ülker Stadyumu Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

9'

Ülker Stadyumu Stadı'nda dördüncü hakemin bayrağı havada. Ofsaytta kalan takım Fenerbahçe.

6'

Gol! Antalyaspor Ufuk Akyol ile 0-1 öne geçti.

6'

Mauricio Isla kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

1'

Gole yaklaşan takım Fenerbahçe oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Luiz Gustavo. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

1'

Karşılaşma hakemin başlama düdüğü ile başladı.

Takımların ilk 11'leri belli oldu.

Vedat Muriqi 3 golle Fenerbahçe takımının en golcü futbolcusu. Serdar Özkan ise Antalyaspor adına 2 gol kaydetti.

Fenerbahçe bu sezon evinde oynadığı maçlarda: 2-1-0.

Fenerbahçe evinde oynadığı son 15 maçta hiç mağlubiyet almadı.