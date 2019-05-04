Fenerbahçe 7,5 ay sonra deplasmanda kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Galibiyeti getiren goller; Eljif Elmas, Valbuena ve Soldado'dan geldi. Süper Lig'de deplasmanda 7.5 ay sonra kazanan sarı-lacivertliler 37 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller; Eljif Elmas, Valbuena ve Soldado'dan geldi. Paşa'nın tek golünü ise Harun Tekin kendi kalesine kaydetti. Bu sonucun ardından tarhinin en kötü sezonunu geçiren ve 7,5 ay sonra deplasmanda kazanan Fenerbahçe 37 puana yükseldi. Sarı-Lacivertli ekip, deplasmandaki son galibiyetini 16 Eylül 2018'de Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek elde etmişti. Son 4 maçta 1 puan alan Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.

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