Fenerbahçe 4-1 Antalyaspor

Süper Lig'in 30. hafta kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Olaylı Beşiktaş derbisini ardından Sarı Lacivertliler'İn sahada göstereceği mücadelede oldukça merak ediliyordu.

Mücadelenin başından sonuna kadar etkili bir futbol sergileyen ev sahibi, sahasında taraftarının da büyük desteği ile maçı 4-1 kazandı ve hanesine yazdırdığı 3 puanla zirve takibini sürdürdü.

CANLI ANLATIM

93' Maç bitti! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.

91'SubstitutionFenerbahçe'de oyundan çıkan isim Aatif, yerine dahil olan isim Alper Potuk.

91' Mücadelenin sonuna en az 3 dakika ilave zaman eklendi.

90'GoalGol! Valbuena, Antalyaspor karşısında ceza sahasından çektiği güzel vuruşla durumu 4-1'e getirdi.

89' GOL! Valbuena, Antalyaspor karşısında farkı 3'e çıkaran golü attı.

88' SON ANDA! Doukara, Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından çok sert vurdu ancak Volkan Demirel iyi yer tuttu ve topu çelmeyi başardı.

87' Aatıf, Janssen'le topu buluşturmak istedi ancak isabet sağlayamadı. Mücadele Antalyaspor'un kullanacağı taç atışıyla yeniden hareket kazanacak.

86' İki takım da bu dakikalarda sık sık top kaybı yapıyor.

85'SubstitutionAntalyaspor'da oyundan çıkan isim Charles, yerine dahil olan isim Harun Alpsoy.

84' Mücadelenin bu skorla bitmesi halinde Antalyaspor, Süper Lig'de 35 puanda kalacak ve 13. sırada yerini alacak.

83' Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 3 puana ulaşması halinde puanını 60'a çıkartacak ve 4. sıradaki yerini koruyacak.

82' Antalyaspor mücadelenin başından bu yana Fenerbahçe kalesine 9 şut gönderdi ve bu şutların 3'ünde isabet sağladı.

81' Fenerbahçe mücadelenin başından bu yana Antalyaspor kalesine 12 şut gönderdi ve bu şutların 4'ünde isabet sağladı.

79' Oyunun temposu bu dakikalarda biraz daha düştü.

78' Sarı Kart Charles Fernando Basilio da Silva

75' Janssen, Celutska'nın müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi. Fenerbahçeli taraftarların penaltı itirazı devam ediyor.

73' Vincent Janssen ceza sahası önünde rakiplerinden sıyrılmak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

72'SubstitutionFenerbahçe'de oyundan çıkan isim Soldado, yerine dahil olan isim Vincent Janssen.

72' Fenerbahçe'de Vincent Janssen 4.5 ay sonra ilk kez sahaya çıktı.

71'SubstitutionFenerbahçe'de oyundan çıkan isim Dirar, yerine dahil olan isim Valbuena.

70' Valbuena, Antalyaspor karşısında oyuna girebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

69' Fenerbahçe mücadelenin başından bu yana Antalyaspor'a karşı %54 ile topa sahip oldu.

68' Maicon'nun Fenerbahçe ceza sahası önünde yaptığı faul sebebiyle oyun durdu. Maicon'un bu karara itirazları sürüyor.

68' Maicon'nun Fenerbahçe ceza sahası önünde yaptığı faul sebebiyle oyun durdu. Maicon'un bu karara itirazları sürüyor.

66' Soldado, Antalyaspor ceza sahasına ortasını gönderdi ve orada kornere çelen isim Celutska oldu.

65' Şener sağ kanatta topla buluştu ve ortasını açtı ancak Soldado'nun şutu farklı bir şekilde dışarı çıktı.

64' Fenerbahçe taraftarı farkın ikiye çıkmasının ardından yeniden tezahüratlarını arttırdı.

64'SubstitutionAntalyaspor'da oyundan çıkan isim Yekta, yerine dahil olan isim Jevtovic.

62'GoalGol! Fenerbahçe, Giuliano'nun golüyle Antalyaspor karşısında 3-1 öne geçti.

61' GOL! Fenerbahçe, Giuliano'nun golüyle durumu 3-1'e taşıdı.

61' Fenerbahçe'de sarı kartı gören isim Mehmet Topal.

60' Yekta Kurtuluş, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kaldı.

59' Fenerbahçe art arda yaptığı paslaşmalarla Antalyaspor kalesinde gol aradı ama Dirar şutunda isabet sağlayamadı.

58' Soldado, Dirar'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluştu ve Giuliano'ya pasını aktarmak istedi ancak Celustka bu pozisyonu uzaklaştıran isim oldu.

56' Aatif'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan dışarı çıktı.

56' Soldado ceza sahasına çevirmek istedi ancak Antalyaspor bu pozisyonu kornere çeldi.

55' Antalyaspor ikinci yarıda Fenerbahçe'ye karşı baskısını arttırdı.

53' SON ANDA! Hasan Ali Kaldırım ceza sahası dışından çok sert ve düzgün bir vuruş gerçekleştirdi ancak Boffin topu zor da olsa kontrol etmeyi başardı.

51' Yekta Kurtuluş'un Josef'e yaptığı müdahalenin ardından iki oyuncu da yerde kaldı. Tedavilerinin tamamlanmasının ardından oyun yeniden hareket kazanacak.

51' Antalyaspor'da Nazım, Hasan Ali'nin müdahaleslyle yerde kaldı. Nazım oyuna devam edebilecek.

49' Hasan Ali Kaldırım, Antalyaspor ceza sahasına ortaladı ve Fenerbahçeli oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakemin kararı faul oldu. Antalyaspor oyuna yeniden hareket kazandıracak.

48' AZ FARKLA! Hakan, Fenerbahçe kalesine ceza sahası dışından çok sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

47' Antalyaspor, Fenerbahçe yarı sahasında yaptığı üst üste paslaşmalarla sarı lacivertlilerin savunmasında hata arıyor.

46' Antalyaspor'un ligde attığı son 9 golün 6'sında Souleymane Doukara'nın 3 gol 3 asistlik katkısı var.

45' İkinci yarı kale ağlarında yaşanan sorun nedeniyle gecikmeli başladı.

45' İkinci yarı başladı!

47' Mücadelenin ilk yarısı sona erdi!

46' Şener, sağ kanatta topla buluştu ve ortasını yaptı ancak Soldado topa yetişemedi.

46' Diego, Soldado'nun Aatıf'a attığı pasın arasına girerek bir gol pozisyonuna daha engel oldu.

45' Mücadelenin ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave zaman eklendi.

44' Hakan, Dirar'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Antalyaspor serbest vuruşu kullanacak.

42' Nabil Dirar ceza sahasında rakiplerinden sıyrıldı ancak Guiliano Dirar'ın pasını gole çeviremedi.

40' Volkan Demirel orta sahaya kadar çıkarak Antalyaspor'un gol şansı bulmasını engelledi.

39' Giuliano, Antalyaspor yarı sahasında yaptığı baskıyla takımına topu kazandırdı. Dirar'ın ceza sahasına açtığı ortayı Antalyaspor savunması kornere çeldi.

38' Aatıf, Charles'in müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun Fenerbahçe'nin kullanacağı serbest vuruşla yeniden hareketlenecek.

37' Antalyaspor'da Nazım çalımlarla Fenerbahçe ceza sahasına girdi, ortasını açtı ancak Volkan son anda kornere çeldi.

36'GoalGol Souleymane Doukara

36' GOL! Doukara, Antalyaspor adına Fenerbahçe karşısında farkı 1'e indiren golü attı.

35' Nazım, Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu şutunu çekti ancak isabet sağlayamadı.

33' Aatif'in Süper Lig'de çektiği son 4 isabetli şutu da gol oldu (@OptaCan)

32' Hasan Ali Kaldırım, Nazım'ın sol kanatta topla buluşmasına izin vermedi. Oyun, Hasan Ali'nin kullanacağı taç atışıyla yeniden hareketlenecek.

31' Roberto Soldado, son 4 Süper Lig karşılaşmasında Fenerbahçe adına 4 gol kaydetti.

30' Aatif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı son 3 Süper Lig karşılaşmasında 3 gol kaydetti.

29' Mücadelede ilk 30 dakika geride kaldı.

28' SON ANDA! Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe ağlarıyla topu buluşturmak istedi ancak Volkan Demirel topu son anda çelmeyi başardı ve gol şansı tanımadı.

28' Doukara, Fenerbahçe ceza sahasına ortaladı ancak Neustadter topu taca çeldi.

26' Şener Özbayraklı sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına ortalamak istedi ancak Boffin tehlikeyi sezerek topa sahip oldu.

25' Soldado, Fenerbahçe'nin Antalyaspor yarı sahasında yaptığı pas trafiğine mücadelenin başından bu yana yardımcı oluyor.

24' Antalyaspor, Fenerbahçe yarı sahasında gol şansı arıyor.

23' OFSAYT! Fenerbahçe'nin Skrtel'le bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

23' Sarı Kart Johan Danon Djourou-Gbadjere

21' Kadıköy'de büyük coşku var.

20'GoalGol! Fenerbahçe, Soldado'nun golüyle durumu2-0'a getirdi.

20'AssistAsist Giuliano Victor de Paula

18' Antalyaspor'un Fenerbahçe yarı sahasında yaptığı baskıyı Mehmet Topal, savunmadaki arkadaşlarına yardım ederek kırdı.

16' Fenerbahçe taraftarı takımlarının attığı golün ardından baskısını arttırdı.

15' Antalyaspor, beraberliği yakalamak için Fenerbahçe yarı sahasında gol şansı arıyor.

14'GoalGol Aatif Chahechouhe

14'AssistAsist Giuliano Victor de Paula

13' GOL! Fenerbahçe, Aatıf'ın golüyle 1-0 öne geçti.

12' Antalyaspor mücadelenin başından bu yana rakip kaleye şut çekme imkanı yakalayamadı.

12' Mücadelenin başından bu yana Fenerbahçe 1 şut çekebildi ve bu şutunda isabet sağlayamadı.

10' Dirar ceza sahası sağ içinde topla buluştu ve Şener'i çizgiye indirmek istedi ancak hakemin kararı ofsayt oldu.

9' Antalyaspor, Fenerbahçe yarı sahasında yaptığı baskıyla sarı lacivertli takıma orta sahayı geçme imkanı tanımak istemiyor.

8' Nazım, sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına ortaladı ancak Şener meşin yuvarlağı taca çelen isim oldu.

7' Bu dakikalarda iki takım da art arda top kaybı yapıyor.

6' Antalyaspor, Doukara'yı Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşturmak istedi ancak hakemin kararı ofsayt.

5' Skrtel ve Nazım'ın hava topu mücadelesi sonrasında iki oyuncu da yerde kaldı. Oyun Fenerbahçe'nin kullanacağı serbest vuruşla yeniden hareketlenecek.

5' Şener, sağ kanatta topla buluştu ve ceza sahasına ortalamak istedi ama Sakıb meşin yuvarlağı kornere çelerek tehlikeyi savuşturdu.

4' Yekta Kurtuluş, Fenerbahçe yarı sahasına ortaladı ancak orada karşılan isim Skrtel oldu.

3' Sarı lacivertliler oyunu Antalyaspor yarı sahasına hapsetti.

2' Fenerbahçe oyunun yeniden hareketlenmesiyle birlikte Şener Özbayraklı ile şut şansı yakaladı ancak Şener bu şutunda isabet sağlayamadı.

1' Celuska, Aatıf'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Celuska'nın yüzünde kanama bulunuyor. Sağlık ekipleri tedavi için oyuna dahil oldu.

MÖ Konuk ekipte Chico sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MÖ Sarı lacivertli ekipte Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

MÖ Antalyaspor, bu mücadele öncesinde Süper Lig'de 35 puanla 13. sırada bulunuyor.

MÖ Fenerbahçe, bu mücadele öncesinde Süper Lig'de 57 puanla 4. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe kendi sahasında Antalyaspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe, Antalyaspor engelini geçip liderlik yolunda şansını devam ettirmek istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takımında ilk 11'leri açıklandı.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'de bu akşam 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 43 maçın 29'unu Fenerbahçe, 7'sini Antalyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sona erdi. Fenerbahçe'nin 78 golüne, Akdeniz temsilcisi 36 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Antalyaspor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 4 maçın 3'ünde galip gelmeyi başardı. 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında evindeki müsabakada 4-2 galip gelen kırmızı-beyazlı ekip, geçen sezon ise Antalya ve İstanbul'da 1-0'lık sonuçlarla 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, rakibi karşısında 3 maçlık yenilgi serisine bu sezonun ilk yarısındaki galibiyetiyle son verdi.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ

Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet, Josef, Aatif, Soldado, Giuliano

ANTALYASPOR'UN 11'İ

Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara