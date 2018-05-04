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Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava açacak!

Fenerbahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA’ya 4 sezon için toplam 141 milyon euro’luk tazminat davası açacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:50
Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava açacak!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Sarı-lacivertlilerin bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.

F.Bahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon euro'ya denk geldiği bildirildi.

TÜRKİYE'DEN 100-250 MİLYON TL

F.Bahçe'nin, 3 Temmuz sürecinde aleyhinde hareket edildiğine inandığı Türkiye'de bulunan kişi ve kurumlara da yüksek meblağlı bir tazminat davası açacağı bildirildi. Sarı- lacivertlilerin, bu kişi ve kurumlardan 100 milyon TL ile 250 milyon TL arasında bir gelir elde etmek istediği kaydedildi. (Sabah)

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:50
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  • neconeco5 dk önce
    UEFA SANA NİYE PARA VERSİN SEÇİME OYNAMA ZATEN SEÇİLEMEYECEKSİN AZİZ BIRAK GİT DE TÜRK FUTBOLU RAHAT ETSİN
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