"(Fener Ol) kampanyasının benimsenmesi bizleri cesaretlendiriyor"





İZMİR (AA) - Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, mali yapıyı düzeltmek için başlatılan "Fener Ol" kampanyasına olan katılımın kendilerini memnun ettiği söyledi.

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında kampanyanın gönüllüleriyle bir araya gelen Karaçam, değerlendirmelerde bulundu.

Karaçam, kampanyanın finansal bağımsızlığın ilk adımı olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'ye yakın olan herkese, 'Sen fener oldun mu?' dememiz lazım. Hep SMS konuşuluyor. İmkanı olandan daha yüksek katkı bekliyoruz. Taraflarlarımızın gönderdiği destek videoları bizleri ekstra motive ederek, inancımızın pekişmesine neden oluyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın bu kadar geniş kesiminden sesimizin duyulmuş olması, 'Fener Ol' kampanyasının benimsenmesi ve herkesin fener olmak için bu kadar heyecanlı, özverili, arzulu bir şekilde yer alması, bizleri daha da cesaretlendiriyor." diye konuştu.

Çalışmanın gelecek için kendilerini ümitlendirdiğini dile getiren sarı-lacivertli yönetici, "Kampanyanın ilk 2 haftası içinde 414 binin üstüne katılım gerçekleşti. Kısa vadede oldukça iyi olan bu katılım, kampanyanın geleceği açısından da bizlere güven veriyor. Bu rakam, bugüne kadar hiç denenmemiş olan bir modelin ilk 10 günü için önemli." ifadelerini kullandı.



