Fellah köfte nasıl yapılır? Fellah köfte tam ölçülü tarif:
Fellah köfte gerekli malzemeler | Son zamanlarda pek çok kişi fellah köftenin nasıl yapılabileceğini araştırıyor. Fellah köfte için hangi malzemeler gerekli? Denenmiş nefis fellah köfte tarifi
Farklı bir lezzet hazırlamak isteyenler 'Fellah köfte nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Fellah köfte tam ölçülü tarif:
Malzemeler:
- 2,5 su bardağı sıcak su
- 2 su bardağı ince köftelik bulgur
- 1 su bardağı irmik
- 3 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet yumurta
- 1 tatlı kaşığı kimyon
Haşlamak için:
- Su
- 1 çay kaşığı limon tuzu
- 1 çay kaşığı tuz
Sosu için:
- 1,5 çay bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı biber salçası
- 5-6 diş sarımsak
- 4 adet domates
- Tuz
- Maydanoz
Fellah köfte nasıl yapılır?
Bulguru ve 2 su bardağı sıcak suyu bir kaseye alın. Kasenin üzerini kapatın ve bulgurun suyunu çekmesini bekleyin.
10-15 dakika sonrasında bulguru tahta bir kaşıkla karıştırın.
Üzerine irmik, un, domates salçası, biber salçası ve tuzu ekleyip yoğurun.
Ara ara yarım bardak sıcak sudan ekleyerek yoğurmaya devam edin.
Harcı güzelce karıştırın ve iyice soğuduğuna emin olduğunuzda üzerine yumurtayı kırın.
Son olarak kimyon ekleyip son kez hamuru yoğurun.
Bir kase su doldurun.
Ara ara bu suyla parmaklarınızı ıslatın. Hamurda parçalar koparın ve yuvarlayın.
Top şekli verdiğiniz hamurun ortasına serçe parmağınızla bastırın. Ardından köfteyi unladığınız tepsiye alın.
Tüm hamura aynı işlemi yapın.
Bir tencereye su doldurun. Suyun içerisine limon tuzu ve tuzu ekleyin.
Su kaynayınca tencereye köfteleri atın ve 5 dakika pişirin.
Haşlanan köfteleri servis tabağına alın.
Sos için bir tavaya yağı alın.
Öncelikle sarımsakları kavurup salçayı ekleyin.
Tavaya rendelediğiniz domatesleri ekleyin.
Son olarak sosa tuz ekleyin ve ocağı kapatın.
Köfteleri sosun içerisine alın ve dikkatlice karıştırın.
Köfteleriniz sıcak olarak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.