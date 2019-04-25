Felç olabilirsin denilen hasta Lokman Hekim’de sağlığına kavuştu

Van’da glomus tümörüne yakalanan ve doktorların ’Masada kalırsın, felç olabilirsin’ dediği Gülsinem Uca isimli hasta, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Van’da ikamet eden Gülsinem Uca’nın (65) boğazında glomus karotıkum nedeniyle şişlik meydana geldi. Van başta olmak üzere birçok yerde hastaneye giden Uca, doktorların olumsuz söylemleri karşısında umudunu yitirdi. Doktorların, ’Masada kalırsın, felç olabilirsin’ demesi üzerine korkan Uca, yıllarca ameliyat olmaktan kaçındı. Bu arada tümör daha da büyüdü. Son çare olarak Lokman Hekim Van Hastanesine gelen Uca, burada yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, “Bu hastamızın özelliği tümörü çok büyüktü. Yaklaşık 7 santimlik bir tümördü ve bu bekledikçe daha da büyüyecekti. Hem yemek borusu hemde soluk borusuna baskı yapıyor, şah damarını da sıkıştırıyordu. Hastaya yapılmaması gereken her şey yapılmış bugüne kadar. Çünkü tümör küçükken tanı konmuş, takip edilmiş, biyopsi yapılmış, sevk edilmiş, sevk edilen hekim bu işi tek başına yapamayacağı için başka hastanelere götürmeye çalışmış ve en sonunda hastamızın tümörü çıkarılamayacak hale gelmiş. Hastanelerde masada kalma şansı, felç olma riski çok yüksek diye hasta korkutulunca, hasta da evine gidiyor. Yıllar sonra hasta bir şekilde bize geliyor. Hastanede filmlerini çektik ve ameliyatını gerçekleştirdik. Allah’a şükür bir sorunla karşılaşmadık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi” dedi.

"Van ve Yüksekova’da fazla gözüküyor"

Glomun karotıkum hastalığının Van ve Yüksekova’da çok fazla gözüktüğüne dikkat çeken Başel, “Rakımdan kaynaklı ve genetik faktörlerin etkisi var. Çünkü aynı aileden birkaç tanesinde aynı hastalık görülebiliyor. Normalde başka şehirlerde çok sık görülen bir hastalık değil. Örneğin benim hocam 45 yıllık meslek hayatında 9 tane görmesine rağmen ben şu ana kadar 150 tane bu tümörden ameliyat yaptım” ifadelerini kullandı.

“Dünyada glomus tümörü ameliyatını tek hekim olarak benden daha çok yapan doktor yoktur”

Glomus tümörü hastalığına yakalanan hastaların boyunda kitle şikayetiyle doktora gittiğini ifade eden Başel, “Hastalar genel olarak kulak- burun-boğaz hekimine gidiyorlar. Burada bu ameliyatın yapılamayacağını düşünerek genellikle bu hastalar büyükşehirlere sevk edilmektedirler. Ama biz bu konuda mütevazi değiliz. Çünkü dünyada şuanda bu ameliyatı tek hekim olarak benden daha çok yapan doktor yoktur. Çünkü bize kontrole gelen hastalar var. Tanısını bizim koyup ta dışarıda ameliyat olan hastaların, çok küçük tümörlerde bile felç olduğunu biliyorum. Sesi kısılan, yutma güçlüğü çeken hastalar biliyorum. Bizde ise yan etkileri çok az olmaktadır. Çünkü bu ameliyatı çok fazla yaptık. Başka konularda bizden çok iyi hekimler olabilir ama Glomus tümörü, şah damarı tümörü ile ilgili hastalarımızın Türkiye’de bu işi en iyi yaptırabilecekleri yer Lokman Hekim Van Hastanesidir” diye konuştu.

"Her an canlı bir bomba gibi patlayabilir"

10 yıl önce rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye gittiğini, orada olumlu bir netice alamayınca Ankara’daki hastanelere gittiğini ifade eden Gülsinem Uca ise “Van’da özel bir hastaneye gittim, patoloji almak istediler ama alamadılar. Ankara’ya gitmemi söylediler, gidemedim. Ondan sonra kanser oldum. İki göğsüm alındı. Hastalığım hep ertelendi. Sonra ben Ankara’ya gittim. Orada bana ‘her an için canlı bir bomba gibi patlayabilir, felç kalabilirsin’ diyerek korkuttular. Ameliyat yapacağız ama gün vereceğiz. Özelden olsa yüklü bir para istediler ve benimde maddi durumum yoktu. Daha sonra Halil Hocamızın sekreteri vasıtasıyla Lokman Hekim Van Hastanesine geldim. Burada ameliyat oldum. Şu anda çok iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Binlerce defa Halil Hocaya minnettarım” ifadelerine yer verdi.