Felç geçiren kızıl şahin yeniden özgürlüğe kavuştu

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yüksek gerilim hattına çarpması sonucu felç geçiren kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin özverili çalışmasıyla yeniden sağlığına kavuştu. Edinilen bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde uçuş halindeyken yüksek gerilim hattına takılan kızıl şahin yaralandı. Uçma kabiliyetini kaybeden şahini ormanlık alanda bulan köylüler, durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından teslim alınan yaralı hayvan, müdürlük bünyesindeki veteriner hekimlerce muayene edildi.

Uzun süreli tedavi süreci

Yapılan incelemede, kızıl şahinin felç geçirdiği belirlendi. DKMP veterinerlerinin başlattığı özverili ve uzun tedavi süreci sonunda şahin tamamen iyileşti. Rehabilitasyon sürecini de tamamlayan ve yapılan uçuş denemelerinde herhangi bir mani durumu kalmadığı gözlenen kızıl şahin, ekipler tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.