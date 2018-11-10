Feghouli'den Terim'e mesaj

Sofiane Feghouli, galibiyetin önemini vurgularken Fatih Terim'in yeniden güvenini kazanmak istediğini söyledi.

Cezayirli oyuncu maç sonu açıklamasında ''Bu maç benim için çok önemli bir maçtı. Hocamın bana bir kez daha güvenmesini istediğim için elimden geleni yaptım. Aynı geçen sezon olduğu gibi bana güvenmesini istiyorum. Pozisyon hiç önemli değil. Çok önemli bir 3 puandı. Taraftarımıza, hocamıza bizimle beraber olamayan arkadaşlarımıza armağan olsun'' ifadelerini kullandı.