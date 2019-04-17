0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Feghouli ve Semih Kaya’nın sağlık durumları açıkladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:30
Feghouli ve Semih Kaya’nın sağlık durumları açıkladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İM Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Öte yandan Semih Kaya’nın Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama, Sofiane Feghouli’nin de yapılan tetkiklerinde sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.


Galatasaray, İM Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin..
    2. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    3. Kars’taFETÖ/PDY’DEN 1 kişi gözaltına..
    4. Borsada günün ilk yarısı (1)
    5. Alman hükümeti bu yıl için büyüme..
    6. Borsada günün ilk yarısı (2)
    7. Günün ilk yarısında şehir..
    8. Mersinli balıkçılar sezonu buruk..
    9. Başkan Kibar, Fatsa Belediyespor’u..
    10. Kuzey Kore nükleer tesisinde canlanma
    11. Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 4...
    12. 'Türkiye’de ve dünyada zengin edebiyat..
    13. Sinop’ta yunus ölümleri artıyor
    14. Feghouli ve Semih Kaya’nın sağlık..
    15. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer..
    16. Giresun’da paniğe yol açan patlamada..
    17. CHP'den skandal hamle! AK Parti..
    18. Yunan’ın Pontus hayali
    19. Fenerbahçe'de Moses şoku! 2 hafta yok
    20. Rize Valiliği telefon..
    21. YYÜ’de “Milli Mücadelenin 100. Yılı”..
    22. Aşkı uğruna Fransa’dan Batman’a..
    23. Abbasoğlu, Arcaklıoğlu ve Akağaç’tan..
    24. Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor..
    25. Beşiktaş’ta Larin’in doğum günü..
    26. Organik fideler Sinop pazarında
    27. Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı..
    28. Rezalet... Peygamber türbesinde..
    29. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan..
    30. "Astana süreci çözüm için en uygun..
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı