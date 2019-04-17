Feghouli ve Semih Kaya’nın sağlık durumları açıkladı Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında İM Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde 5’e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Öte yandan Semih Kaya’nın Fenerbahçe maçı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama, Sofiane Feghouli’nin de yapılan tetkiklerinde sol alt arka adale grubunda orta derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray, İM Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.