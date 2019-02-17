0553 313 94 23

Feghouli attı! Cimbom farka koştu

Süper Lig2in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Mücadelede Feghouli üç gol atarak yıldızlaştı.

17 Şubat 2019 Pazar 21:04
Feghouli attı! Cimbom farka koştu

Süper Lig 22. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın 1-0 öne geçtiği maçı Galatasaray 4-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 22. dakikada Belhanda, 29, 53 ve 68. dakikalarda Sofiane Feghouli atarken Kasımpaşa'nın sayısını 14. dakikada Trezeguet kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor ile karşılaşacak, Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 21:04
  1. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko oldu
    1. TBF Erkekler Türkiye Kupası şampiyonu..
    2. Avrupa'da 'şeytan çıkarma' skandalı!..
    3. Endonezya'da yapılacak başkanlık..
    4. Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. B12 eksikliği belirtileri nelerdir?..
    7. Spor Toto 1. Lig: Afjet Afyonspor: 3 -..
    8. Sağ kolda uyuşma neden olur?
    9. Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 -..
    10. Bel düzleşmesi bacak ağrısı yapar mı?..
    11. Dağcılar yaralı şahini kurtardı
    12. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    13. Galatasaray taraftarları deplasmanda..
    14. Sofiane Feghouli’den ligde son 3 maçta..
    15. 22 yıl sonraki randevuyu Fatih Terim..
    16. TSK’dan “KIŞ-2019” Tatbikatı
    17. Galatasaray’da ligdeki seri 8’e çıktı
    18. Galatasaray, bu sezon iki maçta da..
    19. Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
    20. Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 -..
    21. Galatasaray bu sezon deplasmanda 5...
    22. Mbaye Diagne eski takımına karşı oynadı
    23. Feghouli attı! Cimbom farka koştu
    24. Belhanda’dan 2 hafta 3 gol
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. Balıkesir havalimanı ne zaman açılacak?
    27. Ev ev işgal ediyorlar! Terörist..
    28. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    29. Mersin'de inşaat iskelesi çöktü: 4..
    30. TBF Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması