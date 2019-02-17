Feghouli attı! Cimbom farka koştu Süper Lig2in 22. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yenerek zirve yürüyüşünü sürdürdü. Mücadelede Feghouli üç gol atarak yıldızlaştı.

Süper Lig 22. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa'nın 1-0 öne geçtiği maçı Galatasaray 4-1 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 22. dakikada Belhanda, 29, 53 ve 68. dakikalarda Sofiane Feghouli atarken Kasımpaşa'nın sayısını 14. dakikada Trezeguet kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye çıkardı. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde Akhisarspor ile karşılaşacak, Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

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