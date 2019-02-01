FED’in kararı TL'ye yaradı ABD Merkez Bankası‘nın (FED) faiz kararı sonrası dolar/TL kurunun yükselen ateşi söndü.

Önceki gün açıklanan enflasyon raporunda 2019 yılı TÜFE beklentisinin aşağı yönlü revize edilmesi sonrası 5.30’un altına çekilen Dolar/TL kuru aynı gün ABD Merkez Bankası‘nın (FED) değiştirmediği faiz ile düşüşünü sürdürdü ve 5.17,50 seviyesini gördü. Euro/TL ise haftalar sonra 6 liranın altına geriledi. Fed’in daha fazla kademeli faiz artırımı politikasından vazgeçeceğine dair sinyallerin artması üzerine Asya Borsalarındaki yatırımcılar da moral buldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 914 milyon dolar azalarak 93 milyar 333 milyon dolara geriledi. Ayrıca yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.



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