0553 313 94 23

Federer ve Wozniacki set vermeden tur atladı

- Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu İsviçreli Roger Federer, Büyük Britanyalı Daniel Evans'ı 3-0 yenerek üçüncü tura çıktı- Tek kadınlarda son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, İsveçli Johanna Larsson'u 2-0 mağlup etti

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
Federer ve Wozniacki set vermeden tur atladı


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta teklerde son şampiyonlar Roger Federer ile Caroline Wozniacki üçüncü tura yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü günü, tek erkekler ve tek kadınlarda ikinci tur mücadeleleriyle devam etti.

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu İsviçreli Roger Federer, ikinci tur mücadelesinde Büyük Britanyalı Daniel Evans ile karşılaştı. 3 numaralı seribaşı Federer, toplam 2 saat 35 dakika süren maçta rakibini 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek adını üçüncü tura yazdırdı.

Melbourne Arena'da korta çıkan 6 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, ikinci turda karşılaştığı ABD'li Mackenzie McDonald'ı 7-5, 6-7, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Wimbledon'da geçen sezon final oynayan 5 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson, ikinci turda turnuvaya veda etti. İlk seti 6-4 aldığı maçta ABD'li Frances Tiafoe'ye 6-4, 6-4 ve 7-5'lik setlerle boyun eğen Anderson, dünya klasmanında 39. sırada yer alan rakibine 3-1 yenildi.


- Wozniacki zorlanmadan 3. turda


Tek kadınlarda son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, ikinci turda İsveçli Johanna Larsson'u 2-0 mağlup etti.

Toplam 66 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle geçen Wozniacki, üçüncü turda Maria Sharapova-Rebecca Peterson eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2017 ABD Açık şampiyonu 5 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens, Macar Timea Babos'u 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tur biletini aldı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:33
  1. Avustralya Açık
  2. Caroline Wozniacki
  3. grand slam
  4. Roger Federer
  5. tenis

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YouTube tehlikeli şakalar içeren videoları yasakladı
    1. YouTube tehlikeli şakalar içeren..
    2. İranlı sunucu ABD'de gözaltına alındı!
    3. Kasımpaşa Eren Derdiyok'a kancayı taktı
    4. Afyonkarahisar'da kar yağışı
    5. Malezya'dan İsrail'in katıldığı..
    6. İTO’dan Akit’e ziyaret
    7. Akit yazdı, MEB harekete geçti
    8. Tesettüre girmişti... "Günah diye..
    9. Görüşmenin detayları ortaya çıktı!..
    10. Teknokent'e FETÖ operasyonu!..
    11. CHP belediye başkan adayları son dakika
    12. TCMB'den döviz depo ihalesi
    13. Özel sektörün yurt dışı kredi borcu..
    14. Ankara "uluslararası teknoloji..
    15. Federer ve Wozniacki set vermeden tur..
    16. Kuyumcu soygunu görüntüsünün deşifre..
    17. CHP İzmir Karabağlar belediye başkan..
    18. 'Kesik baş' cinayetinde flaş gelişme!
    19. "İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde..
    20. İşte Yunan gâvuru
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Gamze Özçelik'ten oyuncu bozuntusuna ders niteliğinde cevap
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var