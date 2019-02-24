Federasyon, Taha'nın partner sorununu çözdü

ANKARA (AA) - Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü asıllı sporcularla antrenman yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre ağır sıklette partner bulmakta zorlanan Taha Akgül'ün sorunu, federasyonun çalışmaları sonucu giderildi.

Milli sporcu, bu kapsamda Gürcü asıllı güreşçiler Levan Berianidze, David Modzmanashvili ve Giorgi Meshvildishvili ile çalışacak. Taha, olimpiyatlara kadar hazırlıklarını bu üç güreşçiyle sürdürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli güreşçi Taha Akgül, "Benim en büyük sıkıntım partner problemiydi. Gürcü güreşçiler Levan Berianidze, David Modzmanashvili ve Giorgi Meshvildishvili son derece başarılı güreşçiler ve hepsi benim için iyi birer partner. Artık olimpiyatlara çok daha iyi hazırlanacağım. Bizlere her türlü çalışma imkanı sunan başta federasyon başkanımız Musa Aydın olmak üzere tüm yöneticilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Elmadağ kampına katılan güreşçiler ise Türkiye'de olmaktan ve Taha Akgül'le idman yapmaktan mutlu olduklarını belirttiler.

TGF Başkanı Musa Aydın ise güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemize yıllardır en fazla madalyayı hep güreş kazandırdı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin aldığı 8 madalyanın 5'i güreşten geldi. Dolayısıyla sorumluluklarımızın farkındayız. Sporcularımızın başarılı olması için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle Taha Akgül ve Rıza Kayaalp bizim göz bebeğimiz. Onların en büyük sıkıntıları partner problemiydi. Yaptığımız çalışmalar sonrasında 3 Gürcü güreşçiyi Elmadağ kampına getirdik. Şu ana kadar Taha da bu partnerden çok memnun. Olimpiyatlara kadar bu üç güreşçiyle hazırlık yapacak Taha, inanıyorum ki bizlere 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bir altın madalya daha kazandıracak."

Taha Akgül, daha önce de partner problemi nedeniyle ABD'li güreşçi Kyle Snyder ile ikili kamp yapmıştı.