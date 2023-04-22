FED önlem almak için harekete geçti

ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, kurumun yapay zekaya ilişkin riskleri yönetme konusunda denetlediği bankalarla düzenli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Waller, ABD'nin Florida eyaletinde, "Kripto Para Birimi ve Küresel Finansın Geleceği" konulu etkinlikte yaptığı konuşmada, yapay zekanın banka süreçlerine yeni verimlilikler getirebilmesine rağmen yeni riskler içerdiği konusunda uyarılarda bulundu.

Artık daha fazla finans kuruluşunun müşteri hizmetleri uygulamalarıyla dolandırıcılık izleme ve sigortalama faaliyetleri için yapay zeka kullandığına işaret eden Waller, FED'in yapay zeka ile ilgili riskleri yönetme konusunda denetlediği bankalarla düzenli görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Waller ayrıca, sonuçları önceden programlanmış girdilere bağlı olan "akıllı sözleşmelerin" banka işlemleri anlaşmalarını modernize etmede umut vadettiğini belirterek, akıllı sözleşmelerin siber güvenlik açıkları ve hatalar gibi riskler taşıdığını söyledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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