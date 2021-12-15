FED kararı dolar, euro, altın düşecek mi? Son dakika: FED faiz artırımı indirimi dolar çıkar mı düşer mi?

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili yapılacak olan açıklamasını bekliyor. Dolar kurunun yükselmeye devam edip etmeyeceği, altın fiyatları düşecek mi yoksa 1000 TL’yi görmek için zirveleri tırmanıp yeni rekorları kıracak mı? sorularının cevabı bu akşam açıklanaca olan FED kararlarında gizli. Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

Piyasalar bu akşam 22.00'de açıklanacak olan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına dair mesajlarına kilitlendi. Genel piyasa öngörüsü daha şahin bir Fed'in olması yönünde. Piyasaların merakla beklediği gün sonunda gelirken; yatırımcılar nefesini tuttu, Türkiye saati ile 22.00’de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mesajlarını ve 22.30’da basın toplantısı yapması beklenen Fed Başkanı Jerome Powell’ın Para Politikası ile ilgili vereceği ipuçlarını takip edecek.

FED kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz kasım ayındaki FOMC (ABD Federal Rezerv Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısında varlık alımı azaltımına (tapering) başlanacağını açıklarken, enflasyon için yine ‘geçici’ ifadesini kullanmıştı. Ancak enflasyondaki yükseliş devam edince Powell sonraki yaptığı açıklamalarda, enflasyondaki ‘geçici’ ifadesini bir kenara bırakmak gerektiğini belirterek; bugün sonuçları açıklanacak toplantıya dikkat çekmişti. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.

FED faizi artırır mı düşürür mü?

Powell, yaptığı açıklamalarda enflasyon riskine değinerek, kasım ayında 15 milyar Dolar olarak başlayan varlık alımı azaltımını hızlandırabileceğini belirtirken, bu durumun gerçekleşmesi halinde Fed’in faiz artırımını öne çekebileceği beklentiler arasında yer alıyor. Ekonomistler Fed’in tapering’i 15 milyar dolardan 30 milyar dolar seviyesine yükseltebileceği ve faiz artırım takvimini ise Eylül-Ekim tarihinden Haziran-Temmuz tarihine çekebileceği yönünde tahminde bulunuyor. Piyasa da 2022’deki faiz artırım beklentisini 2’den 3’e, başlangıç tarihini de Eylül-Ekimden Haziran-Temmuza çekebilir. Fed'in faiz artırımı yapması durumunda piyasadaki doların azalacak olmasından dolayı dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanmaya başlayacak. Dolardaki değer kazancıyla birlikte Altın tarafında satışların görülmesi bekleniyor.