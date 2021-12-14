FED kararı açıklandı mı? FED toplantısı ne zaman saat kaçta? FED faiz kararı son dakika!

FED faiz kararı belli oldu mu? Yüksek enflasyona ilişkin endişeler de gündemdeki yerini korurken, Piyasalar şimdi Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) ekim ayı faiz kararına odaklandı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün İrlanda'da düzenlediği basın toplantısında, ülke ekonomisinin aşırı ısındığını düşünmediğini, enflasyonun son yıllara göre yüksek olduğunu ancak bunun koronavirüs salgını kaynaklı aksamalarla ilgili olduğunu ifade etti.

FED toplantısı ne zaman?

Son yapılan toplanda politika faizi değiştirilmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldı. Önümüzdeki ayı yeniden toplantı yapılacak. Fed'in bu yılın son toplantısı ise aralık ayında yapılacak. Toplantı 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak.ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi. FED faiz kararı saat 21:00'da açıklanacak.

Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

FED toplantısı kadar kritik öneme sahip TC Merkez Bankası aralık ayına ilişin toplantısı da bir hayli önemli. Merkez Bankası’nın 16 Aralık Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında. Piyasalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Kasım'da çekirdek TÜFE'nin kısmi gerileme göstermesi nedeniyle Merkez Bankasının 16 Aralık'ta yapılacak yılın son PPK toplantısında da faiz indirmesini bekliyor. Unicredit yayımladığı bir araştırma raporunda Merkez Bankası’nın 100 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını beklediklerini, gelecek yılın başlarında ise politika faizinin yüzde 12’ye kadar indirileceğini düşündüklerini belirtti.