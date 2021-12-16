Fed faiz oranını değiştirmedi, varlık alımlarını azaltma hızını artırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed'den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedefleri desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, enflasyonun bir süredir yüzde 2'yi aşmasıyla birlikte iş gücü piyasası koşullarının Komitenin maksimum istihdam değerlendirmeleriyle uyumlu seviyelere ulaşana kadar bu hedef aralığını sürdürmenin uygun olacağı aktarıldı.

Varlık alımlarını azaltma hızının aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon gelişmeleri ve iş gücü piyasasındaki daha fazla iyileşme ışığında, Komite, net varlık alımlarının aylık hızını hazine tahvilleri için 20 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 10 milyar dolar düşürmeye karar verdi. Ocak ayından itibaren Komite, hazine tahvillerini ayda en az 40 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ayda en az 20 milyar dolar artıracak."

"Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor"



Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesinin kaldırıldığı açıklamada, "Salgın ve ekonominin yeniden normalleşmesiyle ilgili arz ve talep dengesizlikleri, yüksek enflasyon seviyelerine katkıda bulunmaya devam etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Koşulların ekonomiyi desteklemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, ekonominin seyrinin Kovid-19'un gidişatına bağlı olmaya devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Aşılamadaki ilerlemenin ve tedarik darboğazlarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Virüsün yeni varyantları da dahil olmak üzere ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor." ifadesi yer aldı.

Ekonomik görünüme göre alımların hızının ayarlanabileceği yinelendi

Komitenin varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı görüşünde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları yinelendi.

Açıklamada, bankanın tahvil alımlarının, piyasa işleyişini ve destekleyici finansal koşulları desteklemeye devam edeceği ve böylece hane halkları ile işletmelere kredi akışının destekleneceği aktarıldı.

Komitenin, uygun para politikası duruşunu değerlendirirken; gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.

Gelecek yıl 3 faiz artışı öngörülüyor

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, enflasyon tahminlerini artırırken 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.

Fed'in tahminlerine göre, fonlama oranına ilişkin medyan beklenti 2021 için yüzde 0,1 olarak bırakılırken; 2022 için yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a, 2023 için yüzde 1'den yüzde 1,6'ya ve 2024 için yüzde 1,8'den yüzde 2,1'e yükseltildi.

Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5 olarak bırakıldı.

ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini, yüzde 5,9'dan yüzde 5,5'e düşürülürken; ülke ekonomisinin 2022'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4'e çıkarıldı. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,2'ye düşürülürken, 2024 yılı beklentisi yüzde 2'de tutuldu. ABD ekonomisi için uzun vadeli büyüme beklentisi ise yüzde 1,8 olarak belirlendi.

Enflasyon tahmini artırıldı

Bu yıla ilişkin enflasyon tahmini de yüzde 4,2'den yüzde 5,3'e yükseldi. Enflasyon tahminleri 2022 için yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve 2023 için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkarılırken, 2024 için yüzde 2,1'de bırakıldı.

İşsizlik oranına ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, daha önce ülkede bu yıl yüzde 4,8 öngörülen işsizlik oranı, yüzde 4,3 olarak güncellendi.

Ülkedeki işsizlik oranına ilişkin tahminler 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e çekilirken, 2023 ve 2024 yılları için yüzde 3,5 oldu.

Fed Başkanı Powell: Ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik gelişmeler ve görünümün, varlık alımlarının daha hızlı azaltılmasını gerektirdiğini belirterek, yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Powell, Fed'in, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ve aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmasının ardından video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) ekonominin kaydettiği ilerlemeye ilişkin değerlendirmesini güncellediğini belirten Powell, "Güçlenen iş gücü piyasası ve yükselen enflasyon baskıları ışığında varlık alımlarımızı azaltma kararı aldık." dedi.

Powell, "Ekonomik gelişmeler ve görünümdeki değişiklikler, ekonomiye uygun desteği sağlamaya devam edecek olan para politikasının bu evrimini gerektirdi." diye konuştu.

"Omicron varyantı görünüm için risk oluşturuyor"

Ekonomik faaliyetin bu yıl güçlü bir hızla büyüme yolunda ilerlediğine işaret eden Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Omicron varyantının görünüm için risk oluşturduğunu vurguladı.

Powell, virüsün etkilerine ve arz kısıtlamalarına rağmen FOMC üyelerinin hızlı bir büyüme öngörmeye devam ettiğini ifade etti.

Ekonominin maksimum istihdama doğru hızla ilerlediğini aktaran Powell, işverenlerin açık pozisyonları doldurmakta zorlandığını ve ücretlerin uzun yıllardan bu yana en hızlı şekilde arttığını dile getirdi.

Powell, "Özellikle ilave virüs dalgaları meydana gelirse iş gücü sıkıntısının ne kadar süreceği belirsiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Enflasyonun 2022 sonunda yüzde 2'ye yakın seviyelere düşmesini bekliyoruz"

Enflasyonun uzun vadeli yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini ve gelecek yıl da yüksek kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirten Powell, yüksek enflasyonun itici güçlerinin ağırlıklı olarak salgının neden olduğu bozulmalarla alakalı olduğunu, fiyat artışlarının artık daha geniş bir mal ve hizmet yelpazesine yayıldığını aktardı.

Powell, ücretlerin de hızlı bir şekilde arttığına dikkati çekerek, ancak şu ana kadar ücret artışının yüksek enflasyona önemli bir katkıda bulunmadığını ifade etti.

Fed Başkanı Powell, "Enflasyonun gelecek yılın sonuna kadar uzun vadeli yüzde 2 hedefimize daha yakın seviyelere düşmesini beklemeye devam ediyoruz." dedi.

Yüksek enflasyonun önemli zorluklar getirdiğinin farkında olduklarını belirten Powell, "Fiyat istikrarı hedefimize bağlıyız." diye konuştu.

Varlık alımlarının mart ortasında sona ermesi bekleniyor

Powell, Fed'in araçlarını hem ekonomiyi hem de güçlü bir iş gücü piyasasını desteklemek ve daha yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesini önlemek için kullanacaklarını vurgulayarak, ekonominin beklentiler doğrultusunda gelişip gelişmediğini dikkatle izleyeceklerini dile getirdi.

Fed'in açıkladığı tahminlerin Komite'nin kararını veya planını temsil etmediğini vurgulayan Powell, "Ekonominin bir yılda veya sonrasında nerede olacağını kimse kesin olarak bilmiyor." dedi.

Powell, Komite'nin varlık alımlarındaki indirimlerin hızını iki katına çıkarmaya karar verdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ekonomi beklendiği gibi gelişirse, net varlık alımlarının hızındaki benzer düşüşler muhtemelen her ay uygun olacaktır, bu da varlık alımlarının kasım ayının başında beklediğimizden birkaç ay önce mart ortasında sona ereceği anlamına gelir. Alımlarımızı daha hızlı bir şekilde sonlandırıyoruz çünkü yükselen enflasyon baskıları ve hızla güçlenen iş gücü piyasası nedeniyle ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı yok."

Powell, tahvil alımları sona erene kadar faiz oranlarının yükselmesini beklemediğini belirterek, varlık alımları bitene kadar faiz oranlarını artırmaya başlamayı planlamadıklarını ancak maksimum istihdama ulaşmadan önce faiz oranlarının yükseltilebileceğini ifade etti.