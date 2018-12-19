Fed faiz kararını açıkladı! Beklenti 3'ten 2'ye düştü

ABD Merkez Bankası (Fed), dün başlayan Federal Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yılın son faiz kararını açıkladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı, 2019 faiz artış beklentisini 3'ten 2'ye düşürdü.

Fed, piyasa beklentisine paralel olarak faizde 25 baz puan artışa gitti. Böylece gösterge faiz oranı yüzde 2.25'ten yüzde 2.50 seviyesine yükseldi.