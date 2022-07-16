ABD’de açıklanan enflasyon verileri Fed’in faiz artırımı konusunda daha da agrasif bir politika izleyeceği. ABD Merkez Bankası'nı daha da şahinleştireceği endişesiyle oynaklık artarken, gelecek hafta gözler merkez bankalarının para politikası kararlarına çevrildi. Peki Fed temmuz faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri geride bırakırken, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısını artırdı.

Fed temmuz faiz kararı ne olur?

Veri sonrası para piyasalarında Fed'in temmuz ve eylül toplantılarında daha güçlü sıkılaştırıcı adımlar atacağı fiyatlanmaya başlarken, perşembe günkü fiyatlamalarda Fed'in yüzde 80 ihtimalle temmuzda 100, eylülde ise 75 baz puan faiz artıracağı beklentisi öne çıktı.

Buna karşın, Fed'in şahin üyelerinin 100 baz puanlık faiz artışı yerine 75 baz puanlık artışın uygun olduğunu belirtmeleri sonrası para piyasalarında 100 baz puan faiz artışı ihtimali gerilerken, artan risk iştahıyla küresel pay piyasaları kayıplarını haftanın son işlem gününde sınırlı da olsa telafi etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında yüzde 70 ihtimalle 75 baz puan faiz artırılacağı tahmin edilirken, eylül toplantısı için fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor. Enflasyon verisinin ardından Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da temmuz toplantısında 100 baz puanlık faiz artışının görüşülebileceğinin sinyalini verdi.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed temmuz faiz toplantısı ne zaman? Temmuz ayı FED faiz toplantısı 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'de duyurulacak. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly temmuz toplantısında en muhtemel duruşun 75 baz puanlık faiz artışı olduğunu ancak 100 baz puanlık artışın da olası olduğunu kaydetti. Fed, haziran toplantısında ise 1994'ten bu yana en güçlü faiz artışına giderek, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti. Fed Başkanı Jerome Powell, geçen ay faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gidebileceğini ifade etti.​​​​​​​