Fed dinlemedi... Trump'ın uyarılarına rağmen faiz artırdı!
ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 yılının son toplantısında beklendiği gibi faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına yükseltti.20 Aralık 2018 Perşembe 00:05
Fed, 2018’in son toplantısında beklentilere paralel olarak oybirliğiyle faiz oranını 0.25 baz puan arttırarak yüzde 2.25-2.5 bandına çıkardı.
Trump'ın uyarılarına rağmen faiz artırdı
ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz arttırımının durması yönündeki uyarılarına rağmen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu yıl yaptığı dördüncü faiz artırımıyla faizleri son 10 yılın en yüksek düzeyine çıkardı.
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