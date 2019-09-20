Fed Başkanından faiz indirimi sürecek sinyali ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisini ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket yönünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisini ilerleyen dönemde zayıflaması durumunda daha fazla faiz indiriminin gelebileceğini, bankanın faizde hareket yönünün gelecek verilere bağlı olacağını söyledi. Fed’in politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 1,75 - 2,00 aralığına çekmesinin ardından basın toplantısına katılan Powell, “Eğer ekonomi terse dönerse daha geniş çaplı bir faiz indirim dizisi uygun olabilir” dedi. Faiz oranlarının düşürülmesinin ekonominin gücünün korunması ve risklere karşı güvence oluşturması amacıyla uygulandığının altını çizen Powell, ekonominin temel görümünün olumlu, istihdam piyasasının ise güçlü olduğunu kaydetti. Powell, bu hafta piyasalarda finansman baskısının yükseldiğini belirterek, faiz oranlarının uygun aralıkta tutulması için gerekli operasyonların uygulanmasına devam edileceğini bildirdi.

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