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Aktüel Feci olay! Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti
Aktüel

Feci olay! Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti

Isparta'da, beşikten inmeye çalıştığı sırada boynundaki başörtüsü boğazına dolanan bebek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 20:00:00 -
Feci olay! Boğazına başörtüsü dolanan bebek hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, beşikten inmeye çalıştığı sırada boynundaki başörtüsü boğazına dolanan bebek hayatını kaybetti.

Beşikte uyuyan 1 yaşındaki Furkan Efe Gök'ün ailesi, düşmemesi için bebeği beşiğe bağlayarak evin bahçesine çıktı. Bir süre sonra eve giren aile üyeleri, boğazına başörtüsü dolanan bebeğin hareketsiz halde olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin, beşikten inmeye çalıştığı sırada boynundaki başörtüsünün boğazına dolanması sonucu boğulduğunun belirlendiği öğrenildi.

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