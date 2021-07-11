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Gündem Feci olay! AA çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak gözlerden kayboldu!
Gündem

Feci olay! AA çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak gözlerden kayboldu!

Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu İstanbul’da serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen ekipler Ali Asaroğlu’nu arama çalışmalarına başladı…

Yeniakit Publisher
2021-07-11 16:21:00 - 2021-07-11 16:28:24
Feci olay! AA çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak gözlerden kayboldu!

Üsküdar'da serinlemek için denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu, akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen ekiplerin Asaroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Olay saat 13.30 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Mesai öncesi arkadaşıyla Kuzguncuk Sahili'nde denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu (48), bir anda akıntıya kapıldı. "İmdat" diye bağırmaya başlayan Asaroğlu gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi sevk edildi. Bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri de Ali Asaroğlu'nu aramak için çalışma başlattı.

Sahilde bulunan Sebrullah Yücekaya, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'İmdat' dedi. Arkadaşlara 'Adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi." dedi.

 

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