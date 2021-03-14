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Aktüel Feci kaza! Motorlu testerenin kontrolünü kaybetti
Aktüel

Feci kaza! Motorlu testerenin kontrolünü kaybetti

Samsun'da odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 22:09:00 -
Feci kaza! Motorlu testerenin kontrolünü kaybetti

Samsun'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Keskin, odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü kaybetti.

Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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