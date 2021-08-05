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Yaşam Feci kaza! Çocuğun kaşına kanca battı
Yaşam

Feci kaza! Çocuğun kaşına kanca battı

Erzincan'da balık tuttuğu sırada kaşına kanca batan çocuk hastanede tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 22:27:00 -
Feci kaza! Çocuğun kaşına kanca battı

Erzincan’da balık tutarken oltadaki kanca kaşına batan çocuk hastanelik oldu. Kanca hastanede itfaiye tarafından çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 19.49’da meydana gelen olayda İsa Güner isimli çocuk balık tutarken kazara oltadaki kanca kaşına saplandı. Çocuk ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorlar kancayı çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek çocuğun kaşına saplanan kancayı keserek çıkardı.

Kaşına pansuman yapılan çocuk taburcu oldu.

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