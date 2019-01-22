0553 313 94 23

Feci kaza! 7 araç birbirine girdi... Yaralılar var

Kastamonu’da yoğun sis ve buzlanma sebebiyle 7 araç birbirine girerken 9 kişi de yaralandı.

22 Ocak 2019 Salı 16:24
Feci kaza! 7 araç birbirine girdi... Yaralılar var

Kastamonu’da yoğun sis ve soğuk havaya bağlı olarak yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ayrı kavşakta zincirleme kazalar meydana geldi. Hacıbey kavşağında yaşanan ilk kazada yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada Süleyman Öncü (81), Fahrunisa Öncü (49) ve Eslem Betül Öncü (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı saatlerde bir kaza daha

Aynı saatlerde yaşanan diğer kaza ise Öz Bereket kavşağında meydana geldi. Minibüs ile kamyonetinde karıştığı kazada Kezban Sözen (82), Faruk Demiroğlu (33), Sefa Sağır (32), İbrahim Gelinoğlu (25), Önder Ömeroğlu (28) ve Necdet Mısıroğlu (38) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası emniyet güçleri, her iki kavşakta da geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili incelemede bulunan polis ekipleri, ardından ifadeleri alınmak üzere sürücüleri karakola götürdü. Kaza yapan araçlar ise çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.

Kamyonun şoförü kaza anını anlattı

Kazaya karışan kamyon sürücüsü, yerlerin buzlu olduğunu belirterek, “Önümdeki araç kavşakta önündeki araca vurdu. Önce taksiler çarpıştı. Taksinin arkasında kamyon vardı, bende duramayarak kamyona arkadan vurdum. Taksiler kaza yapınca önümdeki araçlar durdu, bizde yokuş aşağıya iniyorduk. Fren tutmadı, yerlerde kaygandı, sisten dolayı da önümü göremedim, kamyona vurdum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:24
  1. Kastamonu
  2. trafik kazası
  3. kastamonu
  4. zincirleme trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
    1. Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk..
    2. Nevriye Yılmaz'a milli görev
    3. Adana'da kamyonun çarptığı yaya öldü
    4. İran'da gece partisine 72 gözaltı
    5. Sivasspor'dan "hakem" açıklaması
    6. Tornavidalar havada uçuştu! Soluğu..
    7. İYİ Parti İzmir ilçe belediye başkan..
    8. Polislere "işkence ederek öldürme"den..
    9. Davos'ta küresel ekonominin 2019 riski..
    10. Şırnak'ta terör operasyonu
    11. Suudi yönetimi çığırından çıktı.....
    12. Adana'daki terör örgütü PKK/KCK..
    13. AB Aachen Anlaşması'na "temkinli"..
    14. İP Lideri Akşener'den 'ittifak'..
    15. Yolda bulduğu fotokapan başını dert açtı
    16. Bedia Özgökçe Ertan kimdir nerelidir?
    17. Soylu'dan "sahte hesaplarla..
    18. TCG Bandırma gemisi Beyrut Limanı'nda
    19. "İsrail, uluslararası hukuk, ahlak ve..
    20. İki dev işbirliğine 'Tamam' dedi!..
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Tesadüfen bulundu! Çok sayıda ülke sıraya girdi
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    Türkiye'ye mesaj yolladılar: Birlikte üretelim
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe