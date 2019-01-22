Feci kaza! 7 araç birbirine girdi... Yaralılar var

Kastamonu’da yoğun sis ve soğuk havaya bağlı olarak yollarda oluşan buzlanma nedeniyle iki ayrı kavşakta zincirleme kazalar meydana geldi. Hacıbey kavşağında yaşanan ilk kazada yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle 5 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada Süleyman Öncü (81), Fahrunisa Öncü (49) ve Eslem Betül Öncü (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı saatlerde bir kaza daha

Aynı saatlerde yaşanan diğer kaza ise Öz Bereket kavşağında meydana geldi. Minibüs ile kamyonetinde karıştığı kazada Kezban Sözen (82), Faruk Demiroğlu (33), Sefa Sağır (32), İbrahim Gelinoğlu (25), Önder Ömeroğlu (28) ve Necdet Mısıroğlu (38) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası emniyet güçleri, her iki kavşakta da geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili incelemede bulunan polis ekipleri, ardından ifadeleri alınmak üzere sürücüleri karakola götürdü. Kaza yapan araçlar ise çekici marifetiyle yediemin otoparkına çekildi.

Kamyonun şoförü kaza anını anlattı

Kazaya karışan kamyon sürücüsü, yerlerin buzlu olduğunu belirterek, “Önümdeki araç kavşakta önündeki araca vurdu. Önce taksiler çarpıştı. Taksinin arkasında kamyon vardı, bende duramayarak kamyona arkadan vurdum. Taksiler kaza yapınca önümdeki araçlar durdu, bizde yokuş aşağıya iniyorduk. Fren tutmadı, yerlerde kaygandı, sisten dolayı da önümü göremedim, kamyona vurdum” dedi.