Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

F.Bahçe'nin eski yıldızından G.Saray itirafı

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Zoran Mirkovic, sarı lacivertli takımda geçirdiği günler hakkında konuştu.

06 Mayıs 2018 Pazar 16:35
F.Bahçe'nin eski yıldızından G.Saray itirafı

2000-2004 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Zoran Mirkovic, Sırp basınına verdiği röportajda Fenerbahçe günleri hakkında konuştu.

''TÜRKLERİN TEKLİFİ EN İYİSİYDİ''

Juventus'tan Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Mirkovic, ''Yedek kulübesinde oturuyordum ve oynama şansı bulamıyordum. Fenerbahçe'nin dışında da teklifler vardı ancak en iyi teklifi Türkler yapmıştı. Harika bir teklifti ve ardından İstanbul'a geldim'' dedi.

''GALATASARAY HEGEMONYASI...''

Fenerbahçe'de yaşadığı şampiyonluk hakkında konuşan Zoran Mirkovic, ''Galatasaray'ın hegemonyasını sonlandırmıştık, unutulmaz bir yıldı. Takım, küçük bir Yugoslav kolonisi gibi olmuştu. Rapajic, Lazetic, Mirkovic ve Bolic vardı. Ardından Stevic gelmişti. Çok iyi yıllar geçirip sonra evime Partizan'a döndüm'' sözlerini kullandı. (Sporx)

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 16:35
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe Haberleri
  3. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tapu Kadastro'dan ilginç harita: Yüzde 63 erkeklerde, yüzde 37 kadınlarda...
    1. Tapu Kadastro'dan ilginç harita: Yüzde..
    2. Adıyaman’dan Afrin'e 20 TIR yardım
    3. İlk yarıda gol olmadı
    4. Terör örgütüne tarihi darbe: Sözde..
    5. 'Cem Uzan siyasete dönüyor!' Paris'te..
    6. İbrahim Kalın: Kur'an-ı Kerim kimsenin..
    7. Gazze'de şehit olan 6 Kassam Tugayları..
    8. Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi..
    9. İzmit'te 69 sabıkası olan 8 aylık..
    10. Malatya'da tarlaya devrilen kamyonetin..
    11. 24 Haziran hazırlığı Almanya'da başladı
    12. Katil İsrail askerleri 2 Filistinliyi..
    13. Karun Hazineleri yeni müzesinde
    14. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:..
    15. Çobanlık yapan amca- yeğen çadırda ölü..
    16. Erdoğan: Faiz ve enflasyon düşecek..
    17. Avusturya’da başörtüsü yasağına tepki
    18. Afganistan'da seçim merkezine saldırı
    19. Adı Beşiktaş'la anılmıştı.....
    20. Antalya'da araç fırına daldı
    Kuveyt Türk
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Milli Görüşçüler'e şok: 28 Şubatçı Sisi, Saadet Partisi'nden aday adayı oldu!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Erdoğan talimatı verdi, Lozan'ın gizli maddeleri halka açılıyor
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...