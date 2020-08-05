Fazladan prim ödeyerek maaş artırılır mı?

Emekli maaşı bağlanırken, kişinin işçi mi, Bağ-Kurlu mu, memur mu; hangi statüde çalıştığına da bakılmakta. Emekli maaşı ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon, büyüme hızı gibi birçok faktöre göre belirleniyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızının yüzde 30’u üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor. Emeklilikte yüksek maaş almak için işveren de prim yatırsın ben de yatırım diye bir şey mümkün değil. Ancak yüksek borçlanma yaparsınız ama sizin durumunuzda bu da olmaz, çünkü yaşı bekliyorsunuz.