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Siyaset Fazla dönme Baş, dikkat et, kapaklanırsın
Siyaset

Fazla dönme Baş, dikkat et, kapaklanırsın

Tarikat söyleminden, Atatürk'ün hafız olduğu iddiasına evrilen, 10 Kasım'da da mevlid okutan Haydar Baş'ın oğlu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş kolbastı oynadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 22:08:00 - 2022-06-06 22:10:55

BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan’ın kızı Enise ile MYK üyesi Adem Birinci’nin oğlu Ahmet Haydar evlendi.

İstanbul Florya’da gerçekleşen düğün merasiminin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tı. Çiftçin nikah şahitliğini yapan Hüseyin Baş, evlilik cüzdanını ise geline takdim etti.

Kolbastıda siyasetten daha iyi olduğunu gösterdi

Hüseyin Baş'ı sosyal medyanın gündemine taşıyan ise halk oyunlarındaki mahareti oldu. Karadeniz müziğiyle horon tepen Hüseyin Baş kolbastı oynamayı da ihmal etmedi

 

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