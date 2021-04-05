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Gündem Fazıl Say CHP'yi fena bombaladı: Korkaksınız kazanamazsınız!
Gündem

Fazıl Say CHP'yi fena bombaladı: Korkaksınız kazanamazsınız!

Daha önce yalan ve provokatif haberleriyle sık sık gündeme gelen Sözcü Gazetesi'ne ateş püsküren piyanist Fazıl Say, şimdi de CHP'yi yerden yere vurdu. Partinin muhalefet yapamadığını belirten Say, "Ne zaman Halk TV’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; Korku, korku, korku... Siz kazanamazsınız kardeşim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 11:40:00 - 2021-04-05 11:42:33
Fazıl Say CHP'yi fena bombaladı: Korkaksınız kazanamazsınız!

Piyanist ve besteci Fazıl Say, sosyal medya hesabından "CHP’ye nacizane bir eleştiri" başlığını kullanarak bildiri yayınladı. Muhalefetin korkusuna vurgun yapan Say, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ne zaman Halk Tv’de tartışma seyretsem, ne zaman bir bakkalda uzaktan Sözcü gazetesi manşetine rastlasam, ne zaman bir CHP’liyi filanca kanalda konuşurken televizyonda görsem; hep aynı hislerdeyim; KORKU! Korku, korku... Korku kötü şeydir. Korku kendinde başlar. Ve malesef sevginin zıttıdır, cesur olmayan sevemez. Cesur olmayan kazanamaz. Siz kazanamazsınız kardeşim! Siz kazanmaktan da korkuyorsunuz! Siz İktidardan korkuyorsunuz! Siz genç nesile ulaşmaktan, 40 yıllık Kürt sorunundan korkuyorsunuz! Siz laiklik savunmayı da bu korkuyla yapamazsınız. Laiklik savunmayan kadın haklarını savunacak?

"100 yıl geriden geliyorsunuz"

“Olanın iyisi” Bu ama öyle bir konu değil.. Salgını, şu tüm hataları, Türkiye’nin durumunu; her şeyi... Siz Atatürk’ü hele hiç anlamamışsınız, anlamadığınız Atatürk’ün maalesef tahmini 100 yıl gerisindesiniz, korku yılı olarak da 100 ışık yılı gerisindesiniz, Atatürk “bugünkü sizin” çok ilerinizde, sandığınızdan da ilerisinde. Çünkü “korkmuyordu” o. Korku ışık yıllarıyla ölçülür...

"Dertlerinizi atın, güven verin"

Siz korkunun çağındasınız. Ve malesef bunu bize yansıtıyorsunuz, ve bizi eritiyorsunuz. Bize; bu ülkede, özellikle gençlere, ve kadınlara, gerçek anlamda umut vermemenizin nedenidir; bu korku. Tek tavsiyem var kardeşim; içinizde korkmayanların sayısını arttırın. Gençler cesur, kadınlar cesur, sayısını arttırın. Bırakın korkuyu. Bize cesur insanlarla gelin. Sıkışıp kalmışlığınızı atın. Dertlerinizi atın. Nefes alın. Nefes! Güven verin."

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