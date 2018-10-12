Faturanın hakkından ‘tasarruf ampulü’ gelir

Sen, ben; biz, evimizde yapacağımız küçük bir değişiklikle düşünsenize ülkeye “bir elektrik santrali” kazandıracak tasarrufta bulunabiliyoruz. Gerçi bizde böyle toplumsal dayanışma bilinci pek yoktur ama, “Ya en azından elektrik faturasının yüklü gelmesini önlersin!” derseniz, sanırız kulak kabartan çok olur!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, 16 milyon 235 bin 830 konuttan her birine yalnızca bir kompakt floresan lamba takılarak bir elektrik santralının yıllık üretimine eşit miktarda enerji tasarrufu sağlanabileceğini söylemesi büyük yankı yaptı.

Onaygil’in belirttiğine göre konutlarda kullanılan lambaların yüzde 78,5'inin enkandesen, yüzde 21'inin floresan, tüp floresan ve aydınlatmanın toplam elektrik enerjisi tüketimindeki payının yüzde 20.

Elektrik tasarrufu için neler yapılabilir?

● Bir akkor lamba, kompakt floresan lamba ile değiştirildiğinde yüzde 80'e kadar aydınlatma maliyeti azalıyor. Odalar doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenlenmeli. Lambaların ve armatürlerin periyodik olarak bakımları yapılmalı. İyi yapılmayan bakım sonucunda lamba üzerinde biriken tozlar faydalı ışık miktarını azaltır.

● Zamanlayıcılar, fotoseller ya da yaklaşım sensörleri vasıtasıyla aydınlatmanın kontrol edilmesi de enerji tasarrufu sağlar.

● Buzdolabının etrafının toz ve hava sirkülasyonunu etkileyici diğer maddelerden ve ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekiyor.

● İhtiyaçtan çok büyük bir klima enerji kaybına sebep oluyor.

● Eğer evde birkaç tane fırın varsa daima küçük olanın tercih edilmesi gerekir. Çok gerekli değilse ön ısıtma yapılmaması, yapılsa bile bu sürenin 10 dakikayı geçmemesi gerekir. Yüksek sıcaklıkta yıkamak yerine ılık suyla yıkamak, durulamanın ise soğuk su ile yapılması gerekir. Ayrıca, yıkama programları tam kapasite çalıştırılmalı.

● Bulaşık makinesi yerleştirilirken çevresinde en az 5 cm boşluk bırakılarak, ısınmadan dolayı oluşan sıcak havanın kolayca dağılması sağlanmalı.