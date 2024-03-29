Faturalardaki gizli faiz! Nedeni o işlem!

Bankalar, müşterilerinden talep ettikleri otomatik ödeme talimatlı faturalardan milyonlarca lira para kazanıyor. Fatura gününde ilgili kuruma ödeme yapan bankalar, hesap kesim tarihine kadar bu ödemenin faizini işletip tüketiciye yansıtıyor.

Birçok banka kredi verirken ya da emeklilere promosyon ödemesi yapmak için otomatik ödeme talimatlı fatura istiyor. Tüketiciler ise kendilerine kolaylık sağlaması sebebiyle bu işlemi gerçekleştirmekte mahzur görmüyor. Ancak bankaların ısrarla bu faturaları istemelerinin altında başka bir sebep yatıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre bankalar müşterilerinin faturalarını günü güne öderken, hesap kesim tarihine kadar faiz işletiyor. Bugüne kadar göze görünmeyen bu rakamlar, faturaların artması ve faiz oranlarının yükselmesi ile dişe dokunur hâle geldi. Bir banka müşterisinin 720 liralık elektrik faturasına ödediği 25 liralık faiz sosyal medyada tepkilere yol açtı. Bu faizi kabul etmeyen kişi “Geçen yıl 3-5 lira alınırken, bugün 25 lira faiz ödüyorum. Otomatik ödemenin amacı, faturanın gününü kaçırmamak olmalı. Faiz işletilecekse ben kendim de öderdim” dedi.

Öte yandan yüksek fatura ödeyen işletmelerden alınan otomatik ödeme faizleri düşünüldüğünde, bankaların elde ettikleri ciddi kârlar daha net ortaya çıkmış oluyor.

TÜKETİCİYE BİLDİRMEK ZORUNDA

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu konuyla ilgili olarak “Bankaların önceden haber vermeden, tüketicinin onayını almadan yansıttıkları bu faizlere itiraz edilebilir. Yürürlükteki mevzuata göre bankalar, faizle ilgili değişiklikleri en az 30 gün önceden tüketiciye bildirmesi gerekir. Hesap özeti bildirimine birtakım notlar yazılmak suretiyle tüketici aleyhine yapılan değişiklikler, geçersizdir. Bu konuda tüketiciler ekstrelerini sürekli kontrol etmeli, hakkını savunmalıdır. Tüketici Kanunu’na göre sözleşmelerde tüketici aleyhine tek taraflı değişiklik yapılamaz ancak kredi kartı hesabından otomatik ödenen doğalgaz, elektrik, su, telefon gibi faturalar için bazı bankalar faiz yansıtıyor” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Odatv.com