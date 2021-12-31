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Aktüel Fatoş Birinç kimdir? Allah ve din düşmanı Fatoş Birinç ne dedi?
Aktüel

Fatoş Birinç kimdir? Allah ve din düşmanı Fatoş Birinç ne dedi?

CHP içerisinden kutsal değerlere edilen hakaretlere bir yenisi daha eklendi. Fatoş Birinç mensubu olduğu CHP zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Dini değerlere her daim düşmanca tutum sergileyen CHP’li isim olan Fatoş Birinç’in Allah düşmanı alçak sözlerine karşı yargı harekete geçti. Peki kim bu Fatoş Birinç?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 15:16:00 - 2021-12-31 15:18:13
Fatoş Birinç kimdir? Allah ve din düşmanı Fatoş Birinç ne dedi?

CHP'li isimlerin İslam'a ve dini değerlere olan kin ve nefreti bitmek bilmiyor. Eski CHP Bursa Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç, İslam'a ve Allah'a olan nefretini kustu. Eski CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Fatoş Birinç hakkında, TCK'nın 216/3 maddesi gereğince 'halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.

CHP İl Kadın Kolları Başkanlığı'ndaki görevinden 2017 yılında yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıyla istifa eden Fatoş Birinç'in, soruşturma kapsamında polis merkezine giderek ifade vereceği belirtildi.

Allah düşmanı Fatoş Birinç'in skandal paylaşımı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mukaddes değerlere hakaret eden Birinç şu ifadeleri kullandı: "Bu Allah nasıl Allah ki Türkiye'nin içine etmeyi and etmiş, elçi olarak da AKP görevlendirilmiş"

CHP’nin din, Kur’an düşmanlığı bir kez daha depreşmişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de yaptığı basın toplantısında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarını eleştirdi. Özel, okul öncesine verilen din eğitimini 'orta çağ zihniyeti' olarak tanımladı.

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