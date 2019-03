Fatma Toru: “Sıradan bir başkan olmadım"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, sıradan bir başkan olmadığını, beklenen kalıplara girmediği için taşlandığı zamanlar olduğunu söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde aday gösterilmeyen AK Partili Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Meram Belediyesi Şehrin Tasarım Atölyesinde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Fatma Toru, 5 yıllık hizmetlerini değerlendirdi. İlçenin sorunlarına çözüm bulduklarını, imarına yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Toru, “2014’te göreve gelirken aday adayı olduğumuzda o zaman aday adayı olarak ziyaretler gerçekleştirdiğimizde kimse bize ihtimal vermemişti o dönemde ‘kadından belediye başkanı’ olmaz diye. Ama Rabbim nasip edince takdir edilince aday olduk ve nihayetinde belediye başkanı olarak Konyamızın en güzel ilçesi Meram’da 5 yıl bu şerefli görevi yürütmek nasip oldu” dedi.

“Beklenen kalıplara gireyim diye bir çabam olmadı”

Başkan Toru, sıradan bir başkan olmadığını bu nedenle bazen taşlandığını anlattı. Fatma Toru sözlerini şöyle sürdürdü; "Fatma Toru olarak benim için en önemlisi prensiplerimdi, duruşumdu, tavrımdı, tarzımdı. Yani sıradan olmak herkese nasip olabilir ama sıradan bir başkan, sıradan bir eş, sıradan bir evlat, sıradan bir kadın, hiçbir zaman sıradan olmak gibi bir şeyim olmadı. İlla toplumda herkese aynı ölçüde beklenen kalıplara gireyim diye bir çabam olmadı. Kalıplara girmediğim için zaman zaman törpülendiğim de oldu, taşlandığım da oldu açıkçası. Kendi kişiliğimle, duruşumla kendi ayakları üzerinde ideallerimi gerçekleştirmek için ilkokul yıllarından bu yana çok büyük mücadeleler verdim. Rabbim de bu mücadelelerin meyvesi olarak bizi Meram Belediye Başkanlığıyla onurlandırdı. Bu bizim için büyük bir onur ve şereftir. Her zaman bu onur ve şerefle inşallah bundan sonrada bu şehrimize, bu şehrin insanlarına, ülkemize her alanda hizmet etmeye devam edeceğiz. Burada bitmiyor 25 yıllık tecrübe ve birikim var. Bu tecrübe ve birikimle görev verilen her yerde Fatma Toru’yu bundan sonrada görmeye devam edeceksiniz.”