Fatma Deniz seçildi! Alman üniversitesine Türk rektör

Almanya'da 32 binden fazla öğrencisiyle ülkenin en büyük teknik üniversitelerinden biri olan Berlin Teknik Üniversitesinde (TU Berlin) geçtiğimiz hafta başlayan yeni rektör seçimi tamamlandı. 5 adayın yarıştığı rektörlük seçiminin ikinci haftasına adaylardan 3'ünün çekilmesiyle 2 adayla girildi. 31 üniversite profesörü, 10 akademik personel, 10 öğrenci temsilcisi, 10 idari birim temsilcisinden oluşan Genişletilmiş Akademik Senato tarafından yapılan seçim sonucunda üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı Prof. Dr. Fatma Deniz, 42 oyla TU Berlin'in yeni rektörü seçildi. Mevcut rektör Prof. Dr. Geraldine Rauch ise 18 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Prof. Deniz'in yeni görevine 1 Nisan 2026'da başlayacağı belirtildi. Prof. Deniz seçimin ardından yaptığı açıklamada, görevi güvenle ve saygıyla kabul ettiğini belirterek, "Ortak hedefimiz başkentte bilimsel mükemmelliği temsil eden modern bir teknik üniversite oluşturmak" dedi.

Fatma Deniz

Almanya'nın Münih kentinde doğan Prof. Deniz, Bursa Kız Lisesinden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Münih'te bilgisayar bilimi alanında tamamladı. Prof. Deniz, ABD'deki Berkeley Üniversitesi'nde de görev yaptıktan sonra TU Berlin'deki kariyerine başladı. Yapay zeka üzerine çalışmalar yapan Prof. Deniz, üniversitenin dijitalleşme ve sürdürülebilirlikten sorumlu rektör yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Mevcut rektör "antisemitik eylemlerde bulunmakla" suçlanmıştı

Seçimi kaybeden ve 2022'den beri yürüttüğü görevini gelecek yıl Prof. Deniz'e devredecek olan mevcut Rektör Geraldine Rauch, Mayıs 2024'te sosyal medya platformu X hesabında beğendiği bir paylaşım nedeniyle antisemitik eylemlerde bulunmakla suçlanmıştı. Rauch'un beğendiği ve Türkiye'de Filistin yanlısı bir gösteri sırasında çekildiği belirtilen fotoğrafta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Nazi sembolü gamalı haç ile birlikte resmedilmişti. Olay sonrası Alman politikacılar ve İsrail kamuoyundan Rauch'a istifa etmesi yönünde çağrılar gelmiş, Rektör Rauch özür dileyerek beğeninin bir hata olduğunu ve resimdeki unsurlara dikkat etmediğini söylemişti.