  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fatih'teki cinayet zanlıları yakalandı
Aktüel

Fatih'teki cinayet zanlıları yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:29:10 -
Fatih'teki cinayet zanlıları yakalandı

İSTANBUL (AA) - Fatih'te aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid'i (26) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Nişanca Mahallesi'nde Khaalid'in bıçaklanarak yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlatıp güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliklerini tespit etti.

Afganistan uyruklu Bilal M. (43), Rehan M. (20) ve Zebi M. (18), Rahman A. (23) ve Surgun Ş. (20) ifadelerinde Khaalid ile önceden kavga ettiklerini, aralarında husumet olduğunu ve olay günü de aynı sebepten kavga ettiklerini anlattı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bir marketin önünde kavga eden gruptakilerden Khaalid'in bıçakla yaralandıktan sonra market girişinde düştüğü anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Gündem

Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil D..
Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri
Siyaset

Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri

İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Parti üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla yönetime istifa çağrısı yaptı. İstifa slogan..
Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni
Dünya

Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nde bu sefer beğeni skandalı patlak verdi. Kilise'nin ruhani lideri olan Papa Francis..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay