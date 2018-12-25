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Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

İstanbul'un Fatih ilçesinde kaldırımda otururken omuzuna kilolarca ağırlıkta reklam panosu düşen yaşlı adam, çevredekilerin ambulans çağırmasıyla hastaneye kaldırıldı.

25 Aralık 2018 Salı 17:17
Fatih'te reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

Fatih'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay dün öğle saatlerinde Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü. Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

"Omzundan bayağı bir darbe almıştı"

Handa esnaflık yapan Hüseyin Alkan, "Oturdu dinlenmek için ve yukarıdan tabela düştü. Omzundan bayağı bir darbe almıştı. Ambulansı çağırdık, ambulansta tedavi yapıldı. Levhanın yeri zaten paslanmıştı. Eski bir levhaydı" dedi.

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kamerada sokakta yürüyüp dinlenmek için kaldırıma oturan Mustafa Yılmaz üzerine ağırlığınca levha düştüğü görülüyor. Daha sonra yaşlı adamın üzerine levha düştüğünü gören esnaf Yılmaz'ın yardımına koşuyor. Olay yerine gelen ambulansla Yılmaz hastaneye kaldırılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 17:17
  1. İstanbul
  2. Fatih
  3. Mustafa Yılmaz
  4. reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü
  5. kaza

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