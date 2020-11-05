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Aktüel Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-05 01:08:17 -
Fatih'te otelde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Ordu Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelin bordum katında elektrik hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otelde kalanlar itfaiye ve çalışanlar tarafından tahliye edilirken, yangın çalışmalar sonucu söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı yangın otelde hasara yol açtı.


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