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Kültür - Sanat Fatih'te Osmanlı mirası 135 çeşme yeniden faaliyete geçiyor
Kültür - Sanat

Fatih'te Osmanlı mirası 135 çeşme yeniden faaliyete geçiyor

Fatih’te her biri adeta birer sanat eseri kabul edilen 135 tarihi çeşme yeniden faaliyete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 15:52:00 -
Fatih'te Osmanlı mirası 135 çeşme yeniden faaliyete geçiyor

Tarihi çeşmelerden tekrar su akacağını söyleyen Fatih Belediyesi Kültürel Mirasın Korunması Müdürü Sümeyye Meryem Arslan: “31 çeşmenin projesi çizildi, 53 adet çeşmenin bakım onarımı yapıldı ve 10 çeşmenin de restorasyonu tamamlandı” dedi.

Fatih'te Osmanlı döneminden günümüze ulaşan fakat şehirleşmeye yenik düşen tarihi çeşmeler, yeniden gün yüzüne çıkarılıyor. Tarihi çeşmelerde su kültürünün devam etmesi ve eski işlevlerinin yeniden kazandırılmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Çalışma kapsamında Fatih Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren 135 tarihi çeşme tespit edilerek, envanterleri oluşturuluyor ve ardından etaplar halinde projelendirilerek, bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Bu çeşmelerden 53 tanesinin temizlik ve bakım onarım çalışmaları yapılırken, 10 adet tarihi çeşmenin ise restorasyon çalışmaları tamamlandı.

“10 adet çeşmemizinde restorasyonunu tamamladık”

Tarihi çeşmelerde yaptıkları çalışmalardan bahseden Fatih Belediyesi Kültürel Mirasın Korunması Müdürü Sümeyye Meryem Arslan: “Fatih ilçemizde yaklaşık 450 adet tarihi çeşme bulunuyor. Bunların 135 tanesi Fatih Belediyesi olarak bizim sorumluluğumuzdadır. Yaklaşık bir yıl önce bu 135 adet tarihi çeşmenin genel durum tespitlerini yaparak envanterlerini çıkardık. Bu envanter dahilinde de etaplara ayırdık. Bu etaplar projeye ihtiyacı olanlar, bakım onarıma ve restorasyona ihtiyacı olanlar şeklinde. Şuan da 31 adet çeşmemizin projelerini çizdik ve koruma kuruluna ilettik. Eş zamanlı olarak bu çeşmelerimizde bakım onarım çalışmaları da yürütüyoruz. Son 10 ay içerisinde 50'ye yakın çeşmemizin bakım onarım çalışmalarını tamamladık. 10 adet çeşmemizin de restorasyonunu tamamladık” diye konuştu.

“Bitkilenmeler oluyor çeşme üzerinde bunları alıyoruz”

Tarihi çeşmelerin son durumu hakkında bilgi veren Arslan: “Bakım onarım çalışmaları kapsamında çeşme üzerinde bulunan grafiti yazılarını temizliyoruz. Daha önce yapılmış niteliksiz derz onarımlarını temizliyoruz. Bitkilenmeler oluyor çeşme üzerinde bunları alıyoruz. Kırılan muslukları tamir ediyoruz. Onarım çalışmaları restorasyon kapsamındaysa daha büyük çalışmalar yapıyoruz. Taşları kırılmış, mermerleri kaybolmuş çeşmelerimiz var ve bunları onarıyoruz. Harç, derz ve üst örtü yenilemelerini yapıyoruz. Ayrıca sularını bağlıyoruz. Bakım onarım yaptığımız çalışmalarda da suları olmayan çeşmelerimize de mümkün mertebe su bağlamaya gayret gösteriyoruz. İnşallah 2, 2 buçuk yıl içerisinde ilçemizde bulunan ve sorumluluğu bize ait olan tüm çeşmelere el değmek ve bunların da sularını bağlayarak eski işlevlerine geri döndürmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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