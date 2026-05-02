Fatih'te korkutan yangın: İş merkezinin çatısı alevlere teslim oldu
Fatih'te korkutan yangın: İş merkezinin çatısı alevlere teslim oldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Mercan Mahallesi Uzunçarşı Caddesi üzerinde yer alan 5 katlı iş merkezinin çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soğutma çalışmaları tamamlandı

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin binanın alt katlarına ve çevre binalara sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürülürken, ekipler bir süre daha soğutma çalışması yürüttü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

