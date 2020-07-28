  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Fatih'in emaneti kimlerin elinde? İstanbul Üniversitesi'nden yapılan paylaşım 'pes' dedirtti

Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana eğitimin devam ettiği İstanbul Üniversitesi’nin resmi hesabında, üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün LGBTİ logolu hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:17:00 - 2020-07-28 16:19:47
Fatih'in emaneti kimlerin elinde? İstanbul Üniversitesi'nden yapılan paylaşım 'pes' dedirtti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, elde ettikleri puanlara göre üniversite aramaya başladı.

Birçok üniversite de, kurum bünyesinde yer alan bölümlere dair bilgilendirme yapmaya başladı.

İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü de, Twitter hesabı üzerinden öğrencilerin sorularını iletmelerini istedi. Bölümün Twitter hesabında, LGBTİ logosu olduğu görüldü.

İngiliz Dili ve Edebiyatı hesabındaki skandal logo dikkatlerden kaçmazken, İstanbul Üniversitesi’nin resmi hesabında da söz konusu paylaşıma yer verildi. İstanbul Üniversitesi’nin, Müslüman Türkiye’de kabul görmemelerine rağmen LGBTİ’lere destek çıkması tepki çekti.

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?
Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

İSLAM

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı