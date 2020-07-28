Fatih'in emaneti kimlerin elinde? İstanbul Üniversitesi'nden yapılan paylaşım 'pes' dedirtti
Fatih Sultan Mehmet döneminden bu yana eğitimin devam ettiği İstanbul Üniversitesi’nin resmi hesabında, üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünün LGBTİ logolu hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, elde ettikleri puanlara göre üniversite aramaya başladı.
Birçok üniversite de, kurum bünyesinde yer alan bölümlere dair bilgilendirme yapmaya başladı.
İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü de, Twitter hesabı üzerinden öğrencilerin sorularını iletmelerini istedi. Bölümün Twitter hesabında, LGBTİ logosu olduğu görüldü.
İngiliz Dili ve Edebiyatı hesabındaki skandal logo dikkatlerden kaçmazken, İstanbul Üniversitesi’nin resmi hesabında da söz konusu paylaşıma yer verildi. İstanbul Üniversitesi’nin, Müslüman Türkiye’de kabul görmemelerine rağmen LGBTİ’lere destek çıkması tepki çekti.