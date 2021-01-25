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Aktüel Fatih Uğurlu: Sahte kahramanlardan kurtulacağız inşallah
Aktüel

Fatih Uğurlu: Sahte kahramanlardan kurtulacağız inşallah

Gazeteci Fatih Uğurlu Yeniakit'in Youtube kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:10:00 -
Fatih Uğurlu: Sahte kahramanlardan kurtulacağız inşallah

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeniakit'in Youtube kanalına çok özel açıklamalarda bulundu. Ülkeleri idare eden devlet adamlarının toplumlara sahte mutluluk reçeteleri sunduğunu söyleyen Uğurlu, "Bu sahte mutluluk reçeteleri toplumların 50 yılına, 100 yılına, 150-200 yılına mal oluyor" dedi.

Karl Marx'ı örnek gösteren Uğurlu, "Karl Marx'ın sunduğu reçeteler birçok ülkede hayatı felç etti. Sonradan anlaşıldı ki bu sistemde hiçbir şey yok. Başka sistemler geldi aynı onun gibi. Laik kapitalist sistemler geldi. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılacak dendi, tuhaf uygulamalara imza atıldı. Devletin hiç karışmayacağım dediği alanlara bile müdahale edildi" ifadelerini kullandı.

Birgün topluma sahte mutluluk reçeteleri sunan bu sistemlerin kardan adamın güneşte erimesi misali kaybolup yok olacağını kaydeden Uğurlu sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu sahte kurtarıcılardan, bu sahte kahramanlardan kurtulacağız inşallah. O günlerin hasretiyle yanıyoruz. Tepemizde boza pişirenlerden kurtulacağız inşallah."

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