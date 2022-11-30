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Gündem Fatih Tezcan hakkında flaş gelişme
Gündem

Fatih Tezcan hakkında flaş gelişme

Sosyal medyada istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterme suçlamasıyla yargılanan Fatih Tezcan hakkında beraat kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 10:01:00 -
Fatih Tezcan hakkında flaş gelişme

Sosyal medyada istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef gösterme suçlamasıyla yargılanan Fatih Tezcan hakkında beraat kararı verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, sosyal medyada istinaf mahkemesi heyeti hakimlerini hedef göstermekle suçlanan Fatih Tezcan hakkında kararını verdi. Mahkeme oy çokluğuyla Fatih Tezcan’ın beraatına karar verdi.

Fatih Tezcan, 23 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından, “FETÖ’cü hakimleri araştırıp mahkemede yüzlerine karşı ‘Ben senin karşında ayağa kalkamam! Sen FETÖ’cüsün’ diyen şahsıma, ‘Sen kimsin ki hakimleri araştırıyorsun’ demenin iki manası olabilir: 1.Mesleğimi unutmak. 2. Tezgahları bozulacağı, planları ifşa olacağı için tutuşmak. Hangisi?” ve “5 Nisan 2021 tarihinde Mehmet Ağar ve diğer sanıkların beraat kararlarını bozan istinaf mahkemesi kararına ve heyetin isim listesine ulaştım. Heyet Başkanı Hakim M.H.Y’.yı ve üye hakimler A.S. ve A.A.’nın bağlantılarını araştırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Tezcan hakkında, “Terörle Mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

 

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