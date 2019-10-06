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Fatih Terim'in büyük pişmanlığı!

Galatasaray'ın deneyimli teknik patronu Fatih Terim, bazı kararlarından ötürü hatalı olduğunu belirterek Martin Linnes tercihine gönderme yaptı.

06 Ekim 2019 Pazar 11:47
Fatih Terim'in büyük pişmanlığı!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası söylediği sözlerle adeta Martin Linnes pişmanlığını dile getirdi.

Deneyimli teknik adam, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Galatasaray maç kaybedecekse savaşarak kaybeder. Böyle lakayıt, vurdumduymaz... Buna ne ben müsaade ederim ne Galatasaray'ın kültürü müsaade eder. Biraz fazla uzadı bu iş. Eleştiriler olabilir. İtirazımız yok.  Bazı tercihlerimiz mecburiyetten ötürüydü. Benim seçimim öyleydi. Ben de hata yapmış olabilirim, ben de insanım." ifadelerini kullandı.

Özellikle, 'Galibiyeti isteyen' oyuncular üzerinde durduğunu belirten Fatih Terim, mecburiyetten ötürü Martin Linnes'in sözleşmesinin askıya alınması kararını vermişti.

Galatasaray'da oynadığı süre boyunca profesyonelliği, iş ahlakı ve her maç elinden geleni vermesiyle öne çıkan Martin Linnes'e Fatih Terim'in direktifiyle zam yapılmış ve yeni sözleşme imzalanmıştı.

Martin Linnes, Galatasaray'da oynadığı 105 resmi maçta 5 gol atıp 13 asist yaptı.

14 yabancı kuralı nedeniyle sözleşmesi ocak ayına kadar dondurulan Martin Linnes, "Beklemediğim bir durumdu. Transferin son gününde bir anda dışarıda kaldım ve herhangi bir kulüp bulamadım. Şu an her günüm ocak ayında neler olacağını düşünmekle geçiyor." dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 11:47
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