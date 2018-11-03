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Fatih Terim'den maç sonu açıklaması: Hakkımı helal etmiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-2 sona eren Fenerbahçe maçı sonrası çok sert açıklamalarda bulundu.

03 Kasım 2018 Cumartesi 02:37
Fatih Terim'den maç sonu açıklaması: Hakkımı helal etmiyorum

Süper Lig'in 11. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Galatasasray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, maçın ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Maçın hakemi Fırat Aydınus'a isyan eden Terim, "Şu an söyleyeceklerim herhangi bir maçın bahanesi değil. Eğer orta sahada Henry'nin aldığı top faul ise, ikinci golde Valbuena - Belhanda düellosunda top Belhanda'dan çıktıysa ben özür dilemeye hazırım." dedi.Sözlerine "Camiamın, kulübümün hakkını kimseye yedirmeyiz" diyerek devam eden Terim, şu ifadeleri kullandı.

''HAKKIMI HELAL ETMİYORUM''

"Hakkımı helal etmiyorum. VAR'da Barış Şimşek var. Geçen sezon burada Galatasaray'ı eleyen Barış Şimşek. Başka kimse yok demek ki. : Biz böyle diyoruz ya, hemen bize ceza. Size kim ceza verecek? Nedir bu maçta öne çıkma niyetiniz? Sizin önünüze VAR koydular, dünya masraf yaptılar."

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 02:37
  1. Aydın
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe
  5. Barış Şimşek

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