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Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yarın oynanacak Akfisar Belediyespor maçı öncesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:11
Fatih Terim'den dikkat çeken paylaşım

Süper Lig'in 32.haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor maçı öncesi Fatih Terim'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Twitter'ı salladı.

Süper Lig'de son 3 haftaya 66 puanla lider giren Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, sosyal medya hesabından "Konsantrasyon" tweeti attı. Paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlardan binlerce destek mesajı aldı. Konsantrasyon hashtagi kısa sürede Trend Topic olurken, Terim'in bu mesajı Başakşehir maçı öncesi atması manidar olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:11
  1. Sivas
  2. Galatasaray
  3. Süper Lig
  4. Fatih Terim

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